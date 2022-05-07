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Строительство в кредит и решение проблемы безработицы – власти Грузии наметили планы
Строительство в кредит и решение проблемы безработицы – власти Грузии наметили планы
На экономическом совете правительства обсудили самые злободневные для страны вопросы 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T16:10+0400
2022-05-07T16:10+0400
2022-05-07T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Программа государственного строительства в кредит, трудоустройство социально незащищенных граждан и проекты энергетики стали главными темами экономического совета правительства Грузии.Так, по данным пресс-службы, именно строительство в кредит государственных объектов стало главной темой обсуждения экономического совета. Правительство Грузии готово к строительству объектов на 2 миллиарда лари, в том числе школ, инфраструктуры для армии и полиции, систем водоснабжения и др.Второй темой стало трудоустройство социально незащищенных граждан в Грузии. По информации пресс-службы правительства, на данный момент о готовности работать заявили более 20 тысяч граждан и сейчас с ними оформляются контракты.Ранее Минтруда заявило, что контракты, согласно которым соцнезащищенные будут получать зарплату 300 лари к своей помощи от государства, оформляются на срок до конца 2022 года.Еще одной темой обсуждения стали проекты развития энергетики в стране. В ближайшее время правительство Грузии представит план развития этой сферы.Что конкретно будет предусмотрено планом, пока не известно, однако ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что строительство крупных ГЭС в стране должно осуществлять государство, и он дал задание экономической команде работать в этом направлении.
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, общество, экономика грузии
Строительство в кредит и решение проблемы безработицы – власти Грузии наметили планы
16:10 07.05.2022 (обновлено: 16:22 07.05.2022)
На экономическом совете правительства обсудили самые злободневные для страны вопросы
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Программа государственного строительства в кредит, трудоустройство социально незащищенных граждан и проекты энергетики стали главными темами экономического совета правительства Грузии.
О проектах трудоустройства и строительства в кредит правительство сообщило в начале года, и если первый проект уже начал осуществляться, то со вторым возникли трудности из-за опасений бизнеса.
Так, по данным пресс-службы, именно строительство в кредит государственных объектов стало главной темой обсуждения экономического совета. Правительство Грузии готово к строительству объектов на 2 миллиарда лари, в том числе школ, инфраструктуры для армии и полиции, систем водоснабжения и др.
Второй темой стало трудоустройство социально незащищенных граждан в Грузии. По информации пресс-службы правительства, на данный момент о готовности работать заявили более 20 тысяч граждан и сейчас с ними оформляются контракты.
Ранее Минтруда заявило, что контракты, согласно которым соцнезащищенные будут получать зарплату 300 лари к своей помощи от государства, оформляются на срок до конца 2022 года.
Еще одной темой обсуждения стали проекты развития энергетики в стране. В ближайшее время правительство Грузии представит план развития этой сферы.
Что конкретно будет предусмотрено планом, пока не известно, однако ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что строительство крупных ГЭС в стране должно осуществлять государство, и он дал задание экономической команде работать в этом направлении.