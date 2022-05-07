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Цены на жилую недвижимость в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Цены на жилую недвижимость в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Средняя цена в первом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 280 лари 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T09:01+0400
2022-05-07T09:01+0400
2022-05-07T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале в Тбилиси вырос на 3,4%, при этом, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, цены выросли на 4,2%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 13,1%.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 3,03 GEL/$1.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым прошлого года, выросли на 5,4%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2021 года – на 4,5%.Цены на квартиры в новостройках ТбилисиЦены на новые дома в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, выросли на 2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2021 года – на 1%.Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 280 лари, белого – 2 664, а зеленого – 3 077. В первом квартале 2021 года цены были следующими: черный каркас – 2 262 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 774 лари, а зеленый каркас – 3 213 лари.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
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грузия, новости, экономика, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Цены на жилую недвижимость в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Средняя цена в первом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 280 лари
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале в Тбилиси вырос на 3,4%, при этом, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, цены выросли на 4,2%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 13,1%.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 3,03 GEL/$1.
Согласно данным "Сакстата
", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым прошлого года, выросли на 5,4%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2021 года – на 4,5%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, выросли на 2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2021 года – на 1%.
Цены на новые дома в Тбилиси
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 280 лари, белого – 2 664, а зеленого – 3 077. В первом квартале 2021 года цены были следующими: черный каркас – 2 262 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 774 лари, а зеленый каркас – 3 213 лари.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.