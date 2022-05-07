https://sputnik-georgia.ru/20220507/tseny-na-zhiluyu-nedvizhimost-v-tbilisi-prodolzhayut-rasti--novaya-statistika-266452068.html

Цены на жилую недвижимость в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Цены на жилую недвижимость в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Средняя цена в первом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 280 лари 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T09:01+0400

2022-05-07T09:01+0400

2022-05-07T09:01+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

цены на недвижимость в тбилиси

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/04/259315367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1819358c058cb06fd4b334740ae7e8bc.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале в Тбилиси вырос на 3,4%, при этом, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, цены выросли на 4,2%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 13,1%.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 3,03 GEL/$1.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым прошлого года, выросли на 5,4%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2021 года – на 4,5%.Цены на квартиры в новостройках ТбилисиЦены на новые дома в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, выросли на 2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2021 года – на 1%.Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 280 лари, белого – 2 664, а зеленого – 3 077. В первом квартале 2021 года цены были следующими: черный каркас – 2 262 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 774 лари, а зеленый каркас – 3 213 лари.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"