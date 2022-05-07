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В Грузии на реке Арагви во время рафтинга погибла туристка
В Грузии на реке Арагви во время рафтинга погибла туристка
По имеющейся информации, в лодке находились четыре туриста из Индии 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T23:02+0400
2022-05-07T23:02+0400
2022-05-07T23:08+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В Грузии на реке Арагви во время рафтинга погибла 23-летняя туристка, сообщают грузинские СМИ.По имеющейся информации, в лодке находились четыре туриста из Индии. Как заявляют друзья погибшей, женщина выпала из лодки, пытаясь снять фотографии. Еще один семилетний ребенок находится в больнице.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
В Грузии на реке Арагви во время рафтинга погибла туристка
23:02 07.05.2022 (обновлено: 23:08 07.05.2022)
По имеющейся информации, в лодке находились четыре туриста из Индии
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В Грузии на реке Арагви во время рафтинга погибла 23-летняя туристка, сообщают грузинские СМИ.
По имеющейся
информации, в лодке находились четыре туриста из Индии.
Как заявляют друзья погибшей, женщина выпала из лодки, пытаясь снять фотографии. Еще один семилетний ребенок находится в больнице.