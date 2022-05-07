https://sputnik-georgia.ru/20220507/v-gruzii-na-reke-aragvi-vo-vremya-raftinga-pogibla-turistka-266510081.html

В Грузии на реке Арагви во время рафтинга погибла туристка

В Грузии на реке Арагви во время рафтинга погибла туристка

По имеющейся информации, в лодке находились четыре туриста из Индии 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T23:02+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В Грузии на реке Арагви во время рафтинга погибла 23-летняя туристка, сообщают грузинские СМИ.По имеющейся информации, в лодке находились четыре туриста из Индии. Как заявляют друзья погибшей, женщина выпала из лодки, пытаясь снять фотографии. Еще один семилетний ребенок находится в больнице.

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происшествия, грузия, новости