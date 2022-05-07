https://sputnik-georgia.ru/20220507/v-kitae-rasskazali-pochemu-zapad-ne-ostanovitsya-na-konflikte-na-ukraine-266506659.html

В Китае рассказали, почему Запад не остановится на конфликте на Украине

В Китае рассказали, почему Запад не остановится на конфликте на Украине

США предпочитают придерживаться стратегии "демократии против автократий", утверждают в Китае 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T23:04+0400

2022-05-07T23:04+0400

2022-05-07T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Запад не остановится после конфликта на Украине, а будет создавать очередные кризисы по всему миру, поскольку ему необходимы новые "враги", пишет китайское издание Global Times.По мнению авторов аналитической публикации, Запад во главе с Соединенными Штатами никогда не будет способен принять существования чего-то, "непохожего на себя". Именно по этой причине он создал "вражеский" образ СССР, а после и России, проводя политику расширения НАТО.Америке, как отмечается в статье, абсолютно не были выгодны реформы российского руководства после распада СССР, сильно поднявшие имидж страны на международной арене. Из-за этого единство Североатлантического альянса начало стремительно ослабевать, а глобальное влияние блока значительно снизилось, пояснили авторы.В статье утверждается, что, испытывая постоянную потребность во "воображаемых врагах", Запад решил, что Россия с ее многонациональным единством, обширной территорией и православной верой никак не может быть ассимилирована, а значит подходит на роль противника, которого начало так не хватать.Обозреватели считают, что за этим скрывается глубокий кризис западной цивилизации.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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