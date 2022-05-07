https://sputnik-georgia.ru/20220507/v-mvd-utochnili-chislo-zaderzhannykh-na-aktsii-natsdvizheniya-u-doma-pravitelstva-v-batumi-266496403.html
В МВД уточнили число задержанных на акции "Нацдвижения" у Дома правительства в Батуми
В МВД уточнили число задержанных на акции "Нацдвижения" у Дома правительства в Батуми
Задержание было произведено по факту административного правонарушения, отмечают в ведомстве 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T11:32+0400
2022-05-07T11:32+0400
2022-05-07T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В МВД уточнили число задержанных на акции оппозиционной партии "Единое нацдвижение", которая прошла накануне у Дома правительства Аджарии в Батуми – правоохранители задержали 22 участника протестов, все члены ЕНД, передает Первый канал.Члены "Единого национального движения" 6 мая провели акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили перед Домом правительства Аджарии. На месте они поставили палатки и заявили, что останутся там, пока Михаила Саакашвили не переведут на лечение за границу. Позже правоохранители убрали палатки с места происшествия, что привело к стычке.В МВД утверждают, что задержание было произведено по факту административного правонарушения.Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" открыла сезон акций в Грузии, обещая непрерывные акции в Тбилиси и Батуми в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Первой акцией "Нацдвижения" стало собрание у офиса партии, а после автомобильное шествие в сторону руставской тюрьмы.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии". Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его освобождения для поездки на лечение за рубеж.
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MIA „Rosiya Segodnya“
акции протеста, батуми, мвд грузии, грузия, происшествия, новости, михаил саакашвили, аджария
В МВД уточнили число задержанных на акции "Нацдвижения" у Дома правительства в Батуми
11:32 07.05.2022 (обновлено: 11:58 07.05.2022)
Задержание было произведено по факту административного правонарушения, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik.
В МВД уточнили число задержанных на акции оппозиционной партии "Единое нацдвижение", которая прошла накануне у Дома правительства Аджарии в Батуми – правоохранители задержали 22 участника протестов, все члены ЕНД, передает
Первый канал.
Члены "Единого национального движения" 6 мая провели акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили перед Домом правительства Аджарии. На месте они поставили палатки и заявили, что останутся там, пока Михаила Саакашвили не переведут на лечение за границу. Позже правоохранители убрали палатки с места происшествия, что привело к стычке.
В МВД утверждают, что задержание было произведено по факту административного правонарушения.
"Упомянутая часть должна была быть освобождена. Перекрывать автомобильную дорогу не было надобности. Об этом собравшимся объяснила полиция. Они не подчинились законному требованию, в результате чего лица были арестованы. Были и факты сопротивления", – заявил начальник Департамента патрульной полиции Аджарии Давид Маградзе.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" открыла сезон акций в Грузии, обещая непрерывные акции в Тбилиси и Батуми в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.
Первой акцией "Нацдвижения" стало собрание у офиса партии, а после автомобильное шествие в сторону руставской тюрьмы.
Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.
Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии".
Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его освобождения для поездки на лечение за рубеж.