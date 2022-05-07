https://sputnik-georgia.ru/20220507/v-mvd-utochnili-chislo-zaderzhannykh-na-aktsii-natsdvizheniya-u-doma-pravitelstva-v-batumi-266496403.html

В МВД уточнили число задержанных на акции "Нацдвижения" у Дома правительства в Батуми

В МВД уточнили число задержанных на акции "Нацдвижения" у Дома правительства в Батуми

Задержание было произведено по факту административного правонарушения, отмечают в ведомстве 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T11:32+0400

2022-05-07T11:32+0400

2022-05-07T11:58+0400

акции протеста

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В МВД уточнили число задержанных на акции оппозиционной партии "Единое нацдвижение", которая прошла накануне у Дома правительства Аджарии в Батуми – правоохранители задержали 22 участника протестов, все члены ЕНД, передает Первый канал.Члены "Единого национального движения" 6 мая провели акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили перед Домом правительства Аджарии. На месте они поставили палатки и заявили, что останутся там, пока Михаила Саакашвили не переведут на лечение за границу. Позже правоохранители убрали палатки с места происшествия, что привело к стычке.В МВД утверждают, что задержание было произведено по факту административного правонарушения.Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" открыла сезон акций в Грузии, обещая непрерывные акции в Тбилиси и Батуми в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Первой акцией "Нацдвижения" стало собрание у офиса партии, а после автомобильное шествие в сторону руставской тюрьмы.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Саакашвили пригласили в Роттердам на съезд "Европейской народной партии". Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его освобождения для поездки на лечение за рубеж.

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акции протеста, батуми, мвд грузии, грузия, происшествия, новости, михаил саакашвили, аджария