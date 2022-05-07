https://sputnik-georgia.ru/20220507/v-okrainnom-rayone-tbilisi-idet-spetsoperatsiya-266502020.html

Спецоперация в Тбилиси: кого задерживает полиция?

Спецоперация в Тбилиси: кого задерживает полиция?

Операция проводится в многоэтажном жилом доме – преступник может быть вооружен 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T16:23+0400

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происшествия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В тбилисском районе Варкетили на улице Шуамта полиция в эти минуты проводит задержание обвиняемого по одному из уголовных дел, сообщает Первый канал. По данным телеканала, операция проводится в многоэтажном жилом доме – преступник может быть вооружен. По предварительной информации, в доме находятся двое мужчин. Их обвиняют в участии в инциденте на трассе Тбилиси-Сенаки 15 апреля этого года, когда автомобиль марки "Тойота" сбил полицейского. Полицейский получил тяжелые травмы.

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происшествия, грузия, новости, тбилиси