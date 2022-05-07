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Спецоперация в Тбилиси: кого задерживает полиция?
Спецоперация в Тбилиси: кого задерживает полиция?
Операция проводится в многоэтажном жилом доме – преступник может быть вооружен 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T16:23+0400
2022-05-07T16:23+0400
2022-05-07T16:29+0400
происшествия
грузия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В тбилисском районе Варкетили на улице Шуамта полиция в эти минуты проводит задержание обвиняемого по одному из уголовных дел, сообщает Первый канал. По данным телеканала, операция проводится в многоэтажном жилом доме – преступник может быть вооружен. По предварительной информации, в доме находятся двое мужчин. Их обвиняют в участии в инциденте на трассе Тбилиси-Сенаки 15 апреля этого года, когда автомобиль марки "Тойота" сбил полицейского. Полицейский получил тяжелые травмы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Спецоперация в Тбилиси: кого задерживает полиция?
16:23 07.05.2022 (обновлено: 16:29 07.05.2022)
Операция проводится в многоэтажном жилом доме – преступник может быть вооружен
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В тбилисском районе Варкетили на улице Шуамта полиция в эти минуты проводит задержание обвиняемого по одному из уголовных дел, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, операция проводится в многоэтажном жилом доме – преступник может быть вооружен.
По предварительной информации, в доме находятся двое мужчин. Их обвиняют в участии в инциденте на трассе Тбилиси-Сенаки 15 апреля этого года, когда автомобиль марки "Тойота" сбил полицейского. Полицейский получил тяжелые травмы.