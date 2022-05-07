https://sputnik-georgia.ru/20220507/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-dlya-legkovykh-avtomobiley-266503732.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей

Трасса в направлении границы с Россией закрылась вечером в пятницу 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T17:55+0400

2022-05-07T17:55+0400

2022-05-07T17:55+0400

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

грузинские дороги, машины и их водители

дороги

министерство регионального развития и инфраструктуры грузии

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, открылось движение для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Трасса в направлении границы с Россией закрылась вечером в пятницу.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии, новости, грузия