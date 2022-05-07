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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Трасса в направлении границы с Россией закрылась вечером в пятницу 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T17:55+0400
2022-05-07T17:55+0400
2022-05-07T17:55+0400
верхний ларс
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, открылось движение для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Трасса в направлении границы с Россией закрылась вечером в пятницу.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии, новости, грузия
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Трасса в направлении границы с Россией закрылась вечером в пятницу
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, открылось движение для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По данным департамента, запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом продолжает действовать на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада, говорится в сообщении.
Трасса в направлении границы с Россией закрылась вечером в пятницу.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.