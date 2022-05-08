https://sputnik-georgia.ru/20220508/dtp-na-yuge-gruzii-est-zhertvy-266521448.html

ДТП на юге Грузии: есть жертвы

ДТП на юге Грузии: есть жертвы

Между собой столкнулись два легковых автомобиля, на месте происшествия работают сотрудники полиции 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T23:32+0400

2022-05-08T23:32+0400

2022-05-08T23:54+0400

грузия

происшествия

новости

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0e/263609474_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_44b10aaff3784b80c5b198d04a30108c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В результате ДТП у села Цниси Ахалцихского района на юге Грузии в воскресенье вечером погиб один человек. По информации местного издания Sknews, есть пострадавшие. Это молодая женщина. Она была доставлена в клинику "Имеди".По словам врачей, у пострадавшей незначительные ушибы головы и ей наложили два шва. Состояние пациентки стабильное.Как рассказали очевидцы, между собой столкнулись два легковых автомобиля, на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, дтп