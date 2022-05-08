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ДТП на юге Грузии: есть жертвы
ДТП на юге Грузии: есть жертвы
Между собой столкнулись два легковых автомобиля, на месте происшествия работают сотрудники полиции 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T23:32+0400
2022-05-08T23:32+0400
2022-05-08T23:54+0400
грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В результате ДТП у села Цниси Ахалцихского района на юге Грузии в воскресенье вечером погиб один человек. По информации местного издания Sknews, есть пострадавшие. Это молодая женщина. Она была доставлена в клинику "Имеди".По словам врачей, у пострадавшей незначительные ушибы головы и ей наложили два шва. Состояние пациентки стабильное.Как рассказали очевидцы, между собой столкнулись два легковых автомобиля, на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, дтп
ДТП на юге Грузии: есть жертвы
23:32 08.05.2022 (обновлено: 23:54 08.05.2022)
Между собой столкнулись два легковых автомобиля, на месте происшествия работают сотрудники полиции
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В результате ДТП у села Цниси Ахалцихского района на юге Грузии в воскресенье вечером погиб один человек.
По информации местного издания Sknews, есть пострадавшие. Это молодая женщина. Она была доставлена в клинику "Имеди".
По словам врачей, у пострадавшей незначительные ушибы головы и ей наложили два шва. Состояние пациентки стабильное.
Как рассказали очевидцы, между собой столкнулись два легковых автомобиля, на месте происшествия работают сотрудники полиции.