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Глава Минобороны осмотрел военные базы в Аджарии

Глава Минобороны осмотрел военные базы в Аджарии

Бурчуладзе посетил базу сил специальных операций в Кобулети 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T16:03+0400

2022-05-08T16:03+0400

2022-05-08T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе ознакомился с ходом инфраструктурных работ на военных базах в Аджарии, сообщает пресс-служба Минобороны.На заседании правительства 18 апреля премьер Ираклий Гарибашвили заявил о начале реализации программы по реконструкции всех военных баз. Кроме того, планируется строительство новой современной базы сил специальных операций в Мухровани, а в Крцанисском районе Тбилиси будет построен лицей кадетов.По данным ведомства, Джуаншер Бурчуладзе посетил базу сил специальных операций в Кобулети в воскресенье.Министр обороны осмотрел недавно открытую столовую для военнослужащих, отремонтированные казармы, а также новый храм.Как поясняют в ведомстве, обновление существующей инфраструктуры ведется с целью создания для грузинских военнослужащих условий, соответствующим стандартам стран-членов НАТО. Это направление стало одним из приоритетных с момента назначения премьер-министра Ираклия Гарибашвили министром обороны .

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, министерство обороны грузии