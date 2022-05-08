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Глава Минобороны осмотрел военные базы в Аджарии
Глава Минобороны осмотрел военные базы в Аджарии
Бурчуладзе посетил базу сил специальных операций в Кобулети 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T16:03+0400
2022-05-08T16:03+0400
2022-05-08T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе ознакомился с ходом инфраструктурных работ на военных базах в Аджарии, сообщает пресс-служба Минобороны.На заседании правительства 18 апреля премьер Ираклий Гарибашвили заявил о начале реализации программы по реконструкции всех военных баз. Кроме того, планируется строительство новой современной базы сил специальных операций в Мухровани, а в Крцанисском районе Тбилиси будет построен лицей кадетов.По данным ведомства, Джуаншер Бурчуладзе посетил базу сил специальных операций в Кобулети в воскресенье.Министр обороны осмотрел недавно открытую столовую для военнослужащих, отремонтированные казармы, а также новый храм.Как поясняют в ведомстве, обновление существующей инфраструктуры ведется с целью создания для грузинских военнослужащих условий, соответствующим стандартам стран-членов НАТО. Это направление стало одним из приоритетных с момента назначения премьер-министра Ираклия Гарибашвили министром обороны .
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, министерство обороны грузии
Глава Минобороны осмотрел военные базы в Аджарии
Бурчуладзе посетил базу сил специальных операций в Кобулети
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе ознакомился с ходом инфраструктурных работ на военных базах в Аджарии, сообщает пресс-служба Минобороны.
На заседании правительства 18 апреля премьер Ираклий Гарибашвили заявил о начале реализации программы по реконструкции всех военных баз. Кроме того, планируется строительство новой современной базы сил специальных операций в Мухровани, а в Крцанисском районе Тбилиси будет построен лицей кадетов.
По данным ведомства, Джуаншер Бурчуладзе посетил базу сил специальных операций в Кобулети в воскресенье.
Министр обороны осмотрел недавно открытую столовую для военнослужащих, отремонтированные казармы, а также новый храм.
Как поясняют в ведомстве, обновление существующей инфраструктуры ведется с целью создания для грузинских военнослужащих условий, соответствующим стандартам стран-членов НАТО. Это направление стало одним из приоритетных с момента назначения премьер-министра Ираклия Гарибашвили министром обороны .