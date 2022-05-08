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Грузия во Второй мировой войне - в цифрах

Грузия во Второй мировой войне - в цифрах

Военнослужащие из Грузии в рядах советских войск внесли значительный вклад в победу над фашизмом во время Второй мировой войны. 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T19:44+0400

2022-05-08T19:44+0400

2022-05-08T19:44+0400

грузия

общество

день победы

вторая мировая война

инфографика

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По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них — младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.В настоящее время в Грузии остались 172 ветерана Великой Отечественной войны, 131 из них проживает в Тбилиси.Каждый год 9 мая в Грузии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню победы над фашизмом. Ветераны, представители власти и жители страны традиционно собираются в столичном парке Ваке, где возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата. Однако в этом году из-за того, что в парке по-прежнему идут ремонтные работы, праздничные мероприятия проходят в Парке культуры и отдыха ветеранов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, день победы, вторая мировая война, инфографика, инфографика