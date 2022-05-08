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Миру грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны - немецкий министр
Миру грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны - немецкий министр
Из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине цены на продукты во всем мире находятся на рекордном уровне, заявила министр 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T14:33+0400
2022-05-08T14:33+0400
2022-05-08T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Миру грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших, заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.По ее словам, из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов, отметила она.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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в мире, новости, общество, экономика, продукты питания, германия
Миру грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны - немецкий министр
Из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине цены на продукты во всем мире находятся на рекордном уровне, заявила министр
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Миру грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших, заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.
По ее словам, из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов, отметила она.
"Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения", – заявила Шульце в интервью газете Bild
.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.