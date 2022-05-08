https://sputnik-georgia.ru/20220508/ostorozhno-voditeli-kakikh-narusheniy-stoit-opasatsya-na-dorogakh-gruzii-266505892.html

Осторожно, водители: каких нарушений стоит опасаться на дорогах Грузии

Осторожно, водители: каких нарушений стоит опасаться на дорогах Грузии

Предлагаем ознакомиться топ-5 нарушений на дорогах Грузии 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T09:01+0400

2022-05-08T09:01+0400

2022-05-08T09:01+0400

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В Грузии за три месяца 2022 года за нарушение правил дорожного движения было выписано 875,4 тысячи штрафов, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 91 доллара), в зависимости от вида нарушения.Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.1. Превышение скоростиСамым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 31 марта было выписано 228 984 штрафа. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.2. Игнорирование правил парковкиНа втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за три квартала 2022 года в Грузии было выписано 155 798 штрафов за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составляет 10 лари.3. Отсутствие техосмотраНа третьем месте - передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за три месяца было зафиксировано 194 498 подобных фактов. Штраф за одно такое нарушение составляет 50 лари.4. Небрежное вождениеНа четвертом месте - несоблюдение водителями транспортных средств дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне; правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.Всего таких нарушений было зафиксировано 91 737, и штраф за них составляет 20 лари.5. Разговоры за рулемЗамыкают пятерку нарушений разговоры по телефону за рулем. Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 26 845 . Штраф составляет 30 лари.Видеоштрафы и баллыЗа неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.Всего за три месяца в Грузии было выписано 643 796 видеоштрафов на сумму 30,1 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 15,6 миллиона лари.В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 74 875 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 6 водителей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, дороги, водители