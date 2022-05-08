https://sputnik-georgia.ru/20220508/otravlenie-na-vostoke-gruzii-sol-pereputali-s-opasnymi-pestitsidami-266513960.html

Отравление на востоке Грузии: соль перепутали с опасными пестицидами

Отравление на востоке Грузии: соль перепутали с опасными пестицидами

Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику, затем их перевезли в Тбилиси 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T11:34+0400

2022-05-08T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Трое жителей села Осиаури Хашурского района в центральной Грузии были госпитализированы с тяжелым отравлением после того, как перепутали соль с пестицидами.Как сообщает местный телеканал "Ивериа", все трое отравившихся являются членами одной семьи. Во время обеда один из пострадавших добавил в еду препарат для борьбы с вредителям, полагая, что это пищевая соль.Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику. Позже врачи решили перевезти их в Тбилиси.

хашури

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, хашури