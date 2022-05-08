https://sputnik-georgia.ru/20220508/otravlenie-na-vostoke-gruzii-sol-pereputali-s-opasnymi-pestitsidami-266513960.html
Отравление на востоке Грузии: соль перепутали с опасными пестицидами
Отравление на востоке Грузии: соль перепутали с опасными пестицидами
Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику, затем их перевезли в Тбилиси 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T11:34+0400
2022-05-08T11:34+0400
2022-05-08T11:34+0400
грузия
новости
происшествия
хашури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/15/263780183_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_478daa36c5490799436a8b98a081b1d4.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Трое жителей села Осиаури Хашурского района в центральной Грузии были госпитализированы с тяжелым отравлением после того, как перепутали соль с пестицидами.Как сообщает местный телеканал "Ивериа", все трое отравившихся являются членами одной семьи. Во время обеда один из пострадавших добавил в еду препарат для борьбы с вредителям, полагая, что это пищевая соль.Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику. Позже врачи решили перевезти их в Тбилиси.
хашури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/15/263780183_544:0:3275:2048_1920x0_80_0_0_ec775f99c9a1780cb8923d9165bd748c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, хашури
Отравление на востоке Грузии: соль перепутали с опасными пестицидами
Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику, затем их перевезли в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Трое жителей села Осиаури Хашурского района в центральной Грузии были госпитализированы с тяжелым отравлением после того, как перепутали соль с пестицидами.
Как сообщает местный телеканал "Ивериа", все трое отравившихся являются членами одной семьи. Во время обеда один из пострадавших добавил в еду препарат для борьбы с вредителям, полагая, что это пищевая соль.
Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику. Позже врачи решили перевезти их в Тбилиси.