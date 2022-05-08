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Отравление на востоке Грузии: соль перепутали с опасными пестицидами
Отравление на востоке Грузии: соль перепутали с опасными пестицидами
Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику, затем их перевезли в Тбилиси 08.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Трое жителей села Осиаури Хашурского района в центральной Грузии были госпитализированы с тяжелым отравлением после того, как перепутали соль с пестицидами.Как сообщает местный телеканал "Ивериа", все трое отравившихся являются членами одной семьи. Во время обеда один из пострадавших добавил в еду препарат для борьбы с вредителям, полагая, что это пищевая соль.Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику. Позже врачи решили перевезти их в Тбилиси.
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Отравление на востоке Грузии: соль перепутали с опасными пестицидами

11:34 08.05.2022
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику, затем их перевезли в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Трое жителей села Осиаури Хашурского района в центральной Грузии были госпитализированы с тяжелым отравлением после того, как перепутали соль с пестицидами.
Как сообщает местный телеканал "Ивериа", все трое отравившихся являются членами одной семьи. Во время обеда один из пострадавших добавил в еду препарат для борьбы с вредителям, полагая, что это пищевая соль.
Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в местную клинику. Позже врачи решили перевезти их в Тбилиси.
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