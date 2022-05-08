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Почти четыре тысячи таблеток "суботекса" незаконно ввезли в Грузию
Почти четыре тысячи таблеток "суботекса" незаконно ввезли в Грузию
Расследование ведется по статьям "незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере" и "незаконный ввоз в Грузию... 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T23:56+0400
2022-05-08T23:56+0400
2022-05-09T00:05+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Детективы департамента полиции Самегрело-Земо Сванети задержали двух граждан Грузии, которые незаконно ввезли в страну особо крупную партию наркотических средств, а также хранили у себя пистолеты и боеприпасы, сообщает пресс-служба МВД Грузии.В результате обыска автомобиля, привезенного из Европы одним из обвиняемых, полицейские изъяли 3715 таблеток "Субутекса". При обыске дома второго задержанного полиция изъяла две таблетки наркотического средства, два пистолета и 57 патронов.Расследование ведется по статьям "незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере" и "незаконный ввоз в Грузию наркотических средств", а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", говорится сообщении.Задержанным грозит от семи до двадцати лет тюрьмы или бессрочное заключение.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
Почти четыре тысячи таблеток "суботекса" незаконно ввезли в Грузию
23:56 08.05.2022 (обновлено: 00:05 09.05.2022)
Расследование ведется по статьям "незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере" и "незаконный ввоз в Грузию наркотических средств"
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Детективы департамента полиции Самегрело-Земо Сванети задержали двух граждан Грузии, которые незаконно ввезли в страну особо крупную партию наркотических средств, а также хранили у себя пистолеты и боеприпасы, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
В результате обыска автомобиля, привезенного из Европы одним из обвиняемых, полицейские изъяли 3715 таблеток "Субутекса". При обыске дома второго задержанного полиция изъяла две таблетки наркотического средства, два пистолета и 57 патронов.
Расследование ведется по статьям "незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере" и "незаконный ввоз в Грузию наркотических средств", а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", говорится сообщении
.
Задержанным грозит от семи до двадцати лет тюрьмы или бессрочное заключение.