https://sputnik-georgia.ru/20220508/politolog-ne-isklyuchil-stolknoveniy-v-khode-prazdnovaniya-9-maya-v-gruzii---video-266514742.html

Политолог не исключил столкновений в ходе празднования 9 Мая в Грузии - видео

Политолог не исключил столкновений в ходе празднования 9 Мая в Грузии - видео

Политолог Васо Капанадзе не исключил в ходе празднования 9 Мая в Грузии "определенных эксцессов", которые могут быть организованы деструктивными политическими... 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T13:34+0400

2022-05-08T13:34+0400

2022-05-08T13:46+0400

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васо капанадзе

экспертное мнение

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Представители грузинской оппозиции ранее выступили с инициативой о переносе празднования Дня Победы над фашизмом на 8 мая. Но парламентское большинство не поддержало предложение оппозиционных политиков."Думаю, радикалы будут проявлять недовольство тем, что в этом году праздник отмечается 9 мая, а не 8-го... Это представители политических партий, который сейчас явно поддерживают Украину в ходе проведения специальной военной операции", - сказал Васо Капанадзе.По информации властей Грузии, мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, по традиции 9 мая состоятся в Тбилиси, но не в парке Ваке – из-за ремонта встреча с ветеранами и их потомками перенесена в парк культуры и отдыха ветеранов им.Киквидзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, эксклюзив sputnik грузия, 9 мая, день победы, видео-новости из грузии, васо капанадзе, видео, экспертное мнение