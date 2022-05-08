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Проливные дожди вызвали сход оползней на востоке Грузии
Проливные дожди вызвали сход оползней на востоке Грузии
Очищен участок дороги Гамси-Чохи в Гудамакари и дорога, ведущая к селам ущелья Бакурхеви, заявили в мэрии района 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T14:02+0400
2022-05-08T14:02+0400
2022-05-08T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Работы по очистке автомобильных дорог от сошедших оползней проводятся в регионе Мцхета-Мтианети на востоке Грузии, сообщает пресс-служба мэрии Душетского района."Из-за проливных дождей в муниципалитете остаются активные зоны стихии, и мы вместе с соответствующими ведомствами продолжаем ликвидационные мероприятия", — сказала мэр Душетского района Мацацо Нариманидзе .Уже очищен участок дороги Гамси-Чохи в Гудамакари и дорога, ведущая к селам ущелья Бакурхеви. Работы по очистке также ведутся на дороге к селам ущелья Хандо в Пасанаури.По данным мэрии, в Уканапшави на участке дороги Шуапхо-Лашари непрекращающиеся дожди создают новые оползнеопасные зоны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, происшествия, душетский район
Проливные дожди вызвали сход оползней на востоке Грузии
Очищен участок дороги Гамси-Чохи в Гудамакари и дорога, ведущая к селам ущелья Бакурхеви, заявили в мэрии района
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Работы по очистке автомобильных дорог от сошедших оползней проводятся в регионе Мцхета-Мтианети на востоке Грузии, сообщает пресс-служба мэрии Душетского района.
"Из-за проливных дождей в муниципалитете остаются активные зоны стихии, и мы вместе с соответствующими ведомствами продолжаем ликвидационные мероприятия", — сказала мэр Душетского района Мацацо Нариманидзе .
Уже очищен участок дороги Гамси-Чохи в Гудамакари и дорога, ведущая к селам ущелья Бакурхеви. Работы по очистке также ведутся на дороге к селам ущелья Хандо в Пасанаури.
По данным мэрии, в Уканапшави на участке дороги Шуапхо-Лашари непрекращающиеся дожди создают новые оползнеопасные зоны.