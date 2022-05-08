В преддверии Дня Победы: грузинские экспонаты московского музея
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Это была Победа, к которой шли люди со всех концов огромной многонациональной страны, из всех больших и маленьких республик, с запада и востока, с севера и юга. Это потом народы отделились друг от друга, и каждый зажил своей жизнью. Но Победа осталась общей
Sputnik Грузия побывал в Центральном Музее Великой Отечественной войны в Москве и нашел экспонаты (помимо тех, которые связаны с именем "вождя народов" Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина), которые напоминают о вкладе Грузии в Великую Победу.
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Одним из первых символов Великой Отечественной войны стал агитационный плакат "Родина-мать зовет!". Его автор – грузинский советский художник Ираклий Тоидзе – работал над иллюстрациями к поэме "Витязь в тигровой шкуре", когда его жена Тамара Федоровна, услышав сообщение Совинформбюро, вбежала к нему в мастерскую: "Война!.."
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
"Это потрясающее сообщение сразу переключило на создание плаката", – вспоминал автор известного сегодня во всем мире изображения, один экземпляр из миллионных тиражей которого представлен в Зале Исторической правды московского Музея Победы.
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Пораженный выражением лица своей супруги, в котором соединились и вопрос, и ужас, и решимость действовать – все то, что чувствовали миллионы матерей по всей стране, – Тоидзе велел ей замереть и тут же начал писать. Через несколько дней плакат уже вышел из типографии и вместе с бойцами советской армии прошел через всю войну.
Сотни тысяч грузин отправились на фронт (по разным оценкам от 400 до 700 тысяч), многие не вернулись (по разным оценкам от 80 до 300 тысяч).
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Девяносто грузинских имен выбиты на мраморных стенах Зала Славы в числе Героев Советского Союза. Никто из погибших, военных и мирных жителей не забыт. В Зале Памяти над головой посетителей тихо спускаются два с половиной миллиона латунных цепочек, каждое звено – одна из 27 миллионов жизней, отнятых войной. Тысячи из них – грузинские.
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Фашисты не вошли на территорию Грузии – битва за Кавказ длилась с июля 1942-го по октябрь 1943-го, и если бы СССР потерпел в ней поражение, то исход войны был бы предрешен. Этому сражению посвящен отдельный раздел экспозиции музея.
Когда стало понятно, что советские бойцы не справляются с натиском немецких солдат в сложных горных условиях, для подготовки частей Закавказского фронта сначала была организована в Манглиси, а затем переведена в Бакуриани "Школа военного альпинизма и горнолыжного дела".
Лучшие спортсмены и инструкторы Союза переправлялись через линию фронта, чтобы учить бойцов всем премудростям выживания, передвижения и ведения боя в горах.
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Среди офицеров-преподавателей был и заслуженный мастер спорта Евгений Абалаков, совершивший в 1944 году восхождение на Казбек, а в 1945 – на Ушбу. В отдельной витрине представлены его личные вещи – лыжи и форма военного альпиниста, рюкзак и палатка.
Он же был одним из авторов-составителей изданной в 1942 году инструкторами бакурианской школы карманной книжки членов горнострелковых отрядов – "Памятки бойца лыжника-альпиниста".
В экспозиции среди предметов, принадлежавших воинам Закавказского фронта, можно увидеть и это уникальное издание, в котором, в частности, говорится: "Для умелого бойца-альпиниста нет непреодолимых препятствий в горах".
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
О важнейших сражениях Великой Отечественной рассказывают диорамы Музея Победы. На пяти из них вряд ли можно разглядеть конкретные лица участников-грузин, хотя известно, что их было немало среди тех, кто защищал Москву, сражался за Сталинград и прорывал блокаду Ленинграда, воевал на Курской дуге и форсировал Днепр.
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
А вот на последней шестой диораме – "Штурм Берлина" – в самом центре русский и грузинский бойцы Иван Егоров и Мелитон Кантария. Мы привыкли видеть их такими, как на знаменитых фотографиях, уже над площадью, на крыше бывшего фашистского парламента. А здесь они в траншее и только еще принимают знамя из рук полковника Зинченко.
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Их путь под пулями, среди огня, мимо разрушенных домов можно проследить по трехмерной панораме "Битва за Берлин", посвященной подвигу знаменосцев и всех, кто дошел до этих стен. В инсталляции воссозданы некоторые автографы, оставленные на колоннах рейхстага. В том числе, "Была в Берлине 9.V.45 Галя Джаши из Тбилиси".
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Сам момент, когда Знамя Победы водружается на крышу Рейхстага, запечатлен в памятнике "В борьбе против фашизма мы были вместе", возвышающемся над одной из аллей Парка Победы, прилегающего к музею.
Идея создания и установки памятника возникла после того, как в 2009 году был уничтожен Мемориал Славы солдатам Великой Отечественной войны в Кутаиси. Табличка гласит: "Сооружен на народные средства".
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЦентральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
Центральный Музей Великой Отечественной войны в Москве
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
За скульптурной композицией установлены барельефы с изображениями мемориалов в других городах и странах, в том числе – уже исчезнувшего кутаисского.
А русский и грузинский солдаты со знаменем, 75 лет назад ставшие символом общей Победы и сплоченности народов, в современности вновь стали символом объединения – теперь уже потомков.