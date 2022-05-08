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В тбилисскую резиденцию приехала датская поэтесса Софи Хермансен Эриксдаттер
В тбилисскую резиденцию приехала датская поэтесса Софи Хермансен Эриксдаттер
Датчанку вдохновляют пейзажи и волнуют отношения человека и природы, а также микро- и макромиры 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Датская поэтесса Софи Хермансен Эриксдаттер (Sofie Hermansen Eriksdatter) стала гостем литературной резиденции в Тбилиси - автор будет жить и работать в Доме писателей на протяжении двух недель в мае. Софи Хермансен Эриксдаттер - датчанка, проживающая в Рейкьявике, Исландия. Она выпускница Норвежской писательской школы (Norwegian Writers' School) и Академии писателей (Academy of Writing). Имеет степень магистра искусства Орхусского университета и Университета Исландии."Эриксдаттер работает в основном в поэзии и малой прозе. Ее вдохновляют пейзажи, волнуют отношения человека и природы, микро- и макромиры, переживания, связанные с особенными местами, и сексуальность", - говорится в сообщении Дома писателей Грузии.Стихотворения Софи Хермансен Эриксдаттер опубликованы в различных антологиях и журналах Северной Европы, таких как Signals, Cappelen Damm и др. В 2018 году в издательстве Forlaget Silkefyret вышел в свет поэтический сборник Эриксдаттер "Под полом растут растения" (Under the floor plants are growing). Книга была проиллюстрирована художницей Марией Молбеч и является результатом совместной работы в резиденции на Сицилии в 2017 году.
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В тбилисскую резиденцию приехала датская поэтесса Софи Хермансен Эриксдаттер
Датчанку вдохновляют пейзажи и волнуют отношения человека и природы, а также микро- и макромиры
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Датская поэтесса Софи Хермансен Эриксдаттер (Sofie Hermansen Eriksdatter) стала гостем литературной резиденции в Тбилиси - автор будет жить и работать в Доме писателей на протяжении двух недель в мае.
Софи Хермансен Эриксдаттер - датчанка, проживающая в Рейкьявике, Исландия. Она выпускница Норвежской писательской школы (Norwegian Writers' School) и Академии писателей (Academy of Writing). Имеет степень магистра искусства Орхусского университета и Университета Исландии.
"Эриксдаттер работает в основном в поэзии и малой прозе. Ее вдохновляют пейзажи, волнуют отношения человека и природы, микро- и макромиры, переживания, связанные с особенными местами, и сексуальность", - говорится в сообщении Дома писателей Грузии.
Стихотворения Софи Хермансен Эриксдаттер опубликованы в различных антологиях и журналах Северной Европы, таких как Signals, Cappelen Damm и др.
В 2018 году в издательстве Forlaget Silkefyret вышел в свет поэтический сборник Эриксдаттер "Под полом растут растения" (Under the floor plants are growing). Книга была проиллюстрирована художницей Марией Молбеч и является результатом совместной работы в резиденции на Сицилии в 2017 году.