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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T10:04+0400
2022-05-08T10:04+0400
2022-05-08T10:04+0400
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ситуация на военно-грузинской дороге
мцхета-степанцминда-ларс
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Движение для легкового автотранспорта восстановлено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществляется в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей
Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Движение для легкового автотранспорта восстановлено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада.
Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ. На указанном отрезке все еще сохраняется запрет на движение для машин c прицепом и полуприцепом из-за гололеда.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществляется в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.