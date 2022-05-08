https://sputnik-georgia.ru/20220508/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-legkovykh-avtomobiley-266512767.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для легковых автомобилей

Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T10:04+0400

2022-05-08T10:04+0400

2022-05-08T10:04+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Движение для легкового автотранспорта восстановлено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществляется в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс