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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для всех видов транспорта
Восстановить движение полностью удалось в результате интенсивных очистительных работ 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T15:32+0400
2022-05-08T15:32+0400
2022-05-08T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Дорогу на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыли в субботу из-за снегопада. Восстановить движение полностью удалось в результате интенсивных очистительных работ.Департамент автомобильных дорог призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для всех видов транспорта
15:32 08.05.2022 (обновлено: 15:33 08.05.2022)
Восстановить движение полностью удалось в результате интенсивных очистительных работ
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Дорогу на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыли в субботу из-за снегопада. Восстановить движение полностью удалось в результате интенсивных очистительных работ.
Департамент автомобильных дорог призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.