https://sputnik-georgia.ru/20220508/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-otkryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-266516065.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для всех видов транспорта

Восстановить движение полностью удалось в результате интенсивных очистительных работ 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T15:32+0400

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2022-05-08T15:33+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Дорогу на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыли в субботу из-за снегопада. Восстановить движение полностью удалось в результате интенсивных очистительных работ.Департамент автомобильных дорог призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, новости, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс