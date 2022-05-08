https://sputnik-georgia.ru/20220508/voennyy-ekspert-o-tselyakh-masshtabnykh-ucheniy-nato-v-vostochnoy-evrope---video-266515132.html

Военный эксперт о целях масштабных учений НАТО в Восточной Европе - видео

Военный эксперт о целях масштабных учений НАТО в Восточной Европе - видео

В новом выпуске проекта "Время Ч" с военным обозревателем Александром Хроленко в студии "Sputnik на русском" обсудили ход военной операции России на Украине и... 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T13:51+0400

2022-05-08T13:51+0400

2022-05-08T14:28+0400

видео

экспертное мнение

мультимедиа

россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

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С военным экспертом также состоялось обсуждение достижений российского ВПК и армии, поговорили об учениях НАТО "Защитник Европы - 2022", заявлении президента Польши Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", провале попыток НАТО компенсировать утраченные вооружения за счет стран Восточной Европы и многом другом. Подробнее - смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео