https://sputnik-georgia.ru/20220508/voennyy-ekspert-o-tselyakh-masshtabnykh-ucheniy-nato-v-vostochnoy-evrope---video-266515132.html
Военный эксперт о целях масштабных учений НАТО в Восточной Европе - видео
Военный эксперт о целях масштабных учений НАТО в Восточной Европе - видео
В новом выпуске проекта "Время Ч" с военным обозревателем Александром Хроленко в студии "Sputnik на русском" обсудили ход военной операции России на Украине и... 08.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-08T13:51+0400
2022-05-08T13:51+0400
2022-05-08T14:28+0400
видео
экспертное мнение
мультимедиа
россия
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/08/266515078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_040469974e19a2536c6da42fa69b3479.jpg
С военным экспертом также состоялось обсуждение достижений российского ВПК и армии, поговорили об учениях НАТО "Защитник Европы - 2022", заявлении президента Польши Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", провале попыток НАТО компенсировать утраченные вооружения за счет стран Восточной Европы и многом другом. Подробнее - смотрите в видео.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Военный эксперт о целях масштабных учений НАТО в Восточной Европе - видео
13:51 08.05.2022 (обновлено: 14:28 08.05.2022)
В новом выпуске проекта "Время Ч" с военным обозревателем Александром Хроленко в студии "Sputnik на русском" обсудили ход военной операции России на Украине и другие вопросы
С военным экспертом также состоялось обсуждение достижений российского ВПК и армии, поговорили об учениях НАТО "Защитник Европы - 2022", заявлении президента Польши Дуды о том, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", провале попыток НАТО компенсировать утраченные вооружения за счет стран Восточной Европы и многом другом. Подробнее - смотрите в видео.