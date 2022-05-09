День Победы 9 мая: ветераны ВОВ уходят, но остаются легенды о них
© photo: Sputnik / Miranda OganezovaВетеран ВОВ Николай Чуянов
© photo: Sputnik / Miranda Oganezova
Каждый год корреспонденты Sputnik Грузия по традиции навещают грузинских ветеранов, записывают с ними интервью и вспоминают дни войны. К сожалению, с каждым годом это становится все сложнее и сложнее
Только за последний год в Грузии не стало 91-го ветерана Великой Отечественной войны.
Ежегодно члены правительства, известные лица и простые граждане навещают грузинских ветеранов ВОВ, однако таких, которые могут принять гостей и хотя бы немного побеседовать, вспомнить еще раз прошлое, становится все меньше. Да и у тех ветеранов, которые все еще живы, мало сил на общение.
© Sputnik / STRINGERДень Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Памятник Мелитону Кантария, люди приносят цветы
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Памятник Мелитону Кантария, люди приносят цветы
Ветеранов все меньше, остаются лишь истории и воспоминания, рассказанные ими. А нам остается лишь чтить их память, и из года в год перечитывать и вспоминать невероятные истории, героями которых они оказались при жизни.
Вспоминаем тех ветеранов ВОВ, которые ушли из жизни за последний год и которые неоднократно попадали в объектив Sputnik Грузия.
Евдокия Климова
В своем последнем интервью Евдокия Дмитриевна Климова как будто сама удивлялась своему возрасту – 103 года. Она желала всем дожить до ее возраста, а дальше? Дальше уже не надо, говорила она.
Евдокия Климова ветеран ВОВ
На войну Евдокия пошла санитаром, сына пришлось оставить матери. Многое она вспомнить уже не могла, в том числе и то, как попала на 1-й Белорусский фронт (Первый Белорусский фронт был объединением Рабоче-Крестьянской Красной армии. Фронт был сформирован 24 февраля 1944, освобождал Белоруссию, Польшу и принимал решающее участие в битве за Берлин).
В Венгрии Евдокия получила сильное ранение. Война закончилась, когда она еще была в госпитале. Но успела понести первую потерю – ее муж, который также был на фронте, погиб в 1943 году под Смоленском. После войны она попала в Грузию.
Евдокия Климова ветеран ВОВ
На фронте Евдокия познакомилась с капитаном-грузином. Звали его Георгий Лорткипанидзе. Молодые полюбили друг друга и вскоре поженились. Так Климова оказалась в Грузии. Но ее счастье длилось не долго, в 1950-х годах она одного за другим потеряла сначала сына, а затем мужа.
Судьба Евдокии оказалась очень трагической. Ей было суждено похоронить всю семью. Она потеряла сначала внука, затем дочку, которая не перенесла смерти сына.
© photo: Sputnik / StringerЕвдокия Климова ветеран ВОВ
Евдокия Климова ветеран ВОВ
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на трагическую судьбу, Климова любила жизнь, любила наряжаться, красить губы красной помадой и в День Победы принимать у себя гостей. В этом году 9 Мая пройдет уже без шумного застолья Климовой.
Николай Чуянов
В этом году не стало еще одного ветерана ВОВ – Николая Чуянова. Он жил в одиночестве, в сложных условиях.
© photo: courtesy of Nikolai ChuyanovВетеран ВОВ Николай Чуянов
Ветеран ВОВ Николай Чуянов
© photo: courtesy of Nikolai Chuyanov
На фронт Чуянов отправился в первый же день войны и прослужил в армии семь месяцев. В Грузию Чуянов попал из-за болезни. В 43-м находясь возле Выборга, на Карельском перешейке, он попал в больницу. Из-за отсутствия воды лизал лед и заработал туберкулез. Через год его направили в Грузию в Абастуманский госпиталь.
После войны Чуянов обосновался в Грузии, которая, по его словам, приняла его с теплотой.
Ветеран ВОВ Николай Чуянов
Перед смертью Центр русского языка "Азбука" снял небольшой фильм о жизни 99-летнего Чуянова. Ему помогли с сиделкой и он в последние дни жизни не чувствовал себя таким одиноким, как раньше.
Еще в прошлом году 9 Мая встречали 263 ветерана, в этом году это число сократилось уже до 172. Однако именно в эти секунды, пока мы читаем эти строки, эта цифра может быть уже не точной.
Вечная память героям!