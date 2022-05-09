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День Победы 9 мая: ветераны ВОВ уходят, но остаются легенды о них
День Победы 9 мая: ветераны ВОВ уходят, но остаются легенды о них
Каждый год корреспонденты Sputnik Грузия по традиции навещают грузинских ветеранов, записывают с ними интервью и вспоминают дни войны. К сожалению, с каждым... 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T14:01+0400
2022-05-09T14:01+0400
лица войны
ветераны
грузия
общество
праздник 9 мая 2022
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Только за последний год в Грузии не стало 91-го ветерана Великой Отечественной войны. Ежегодно члены правительства, известные лица и простые граждане навещают грузинских ветеранов ВОВ, однако таких, которые могут принять гостей и хотя бы немного побеседовать, вспомнить еще раз прошлое, становится все меньше. Да и у тех ветеранов, которые все еще живы, мало сил на общение.Ветеранов все меньше, остаются лишь истории и воспоминания, рассказанные ими. А нам остается лишь чтить их память, и из года в год перечитывать и вспоминать невероятные истории, героями которых они оказались при жизни.Вспоминаем тех ветеранов ВОВ, которые ушли из жизни за последний год и которые неоднократно попадали в объектив Sputnik Грузия.Евдокия КлимоваВ своем последнем интервью Евдокия Дмитриевна Климова как будто сама удивлялась своему возрасту – 103 года. Она желала всем дожить до ее возраста, а дальше? Дальше уже не надо, говорила она.На войну Евдокия пошла санитаром, сына пришлось оставить матери. Многое она вспомнить уже не могла, в том числе и то, как попала на 1-й Белорусский фронт (Первый Белорусский фронт был объединением Рабоче-Крестьянской Красной армии. Фронт был сформирован 24 февраля 1944, освобождал Белоруссию, Польшу и принимал решающее участие в битве за Берлин).В Венгрии Евдокия получила сильное ранение. Война закончилась, когда она еще была в госпитале. Но успела понести первую потерю – ее муж, который также был на фронте, погиб в 1943 году под Смоленском. После войны она попала в Грузию.На фронте Евдокия познакомилась с капитаном-грузином. Звали его Георгий Лорткипанидзе. Молодые полюбили друг друга и вскоре поженились. Так Климова оказалась в Грузии. Но ее счастье длилось не долго, в 1950-х годах она одного за другим потеряла сначала сына, а затем мужа.Судьба Евдокии оказалась очень трагической. Ей было суждено похоронить всю семью. Она потеряла сначала внука, затем дочку, которая не перенесла смерти сына.Несмотря на трагическую судьбу, Климова любила жизнь, любила наряжаться, красить губы красной помадой и в День Победы принимать у себя гостей. В этом году 9 Мая пройдет уже без шумного застолья Климовой.Николай ЧуяновВ этом году не стало еще одного ветерана ВОВ – Николая Чуянова. Он жил в одиночестве, в сложных условиях.На фронт Чуянов отправился в первый же день войны и прослужил в армии семь месяцев. В Грузию Чуянов попал из-за болезни. В 43-м находясь возле Выборга, на Карельском перешейке, он попал в больницу. Из-за отсутствия воды лизал лед и заработал туберкулез. Через год его направили в Грузию в Абастуманский госпиталь.После войны Чуянов обосновался в Грузии, которая, по его словам, приняла его с теплотой.Перед смертью Центр русского языка "Азбука" снял небольшой фильм о жизни 99-летнего Чуянова. Ему помогли с сиделкой и он в последние дни жизни не чувствовал себя таким одиноким, как раньше.Еще в прошлом году 9 Мая встречали 263 ветерана, в этом году это число сократилось уже до 172. Однако именно в эти секунды, пока мы читаем эти строки, эта цифра может быть уже не точной.Вечная память героям!
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лица войны, ветераны, грузия, общество, праздник 9 мая 2022

День Победы 9 мая: ветераны ВОВ уходят, но остаются легенды о них

14:01 09.05.2022
© photo: Sputnik / Miranda OganezovaВетеран ВОВ Николай Чуянов
Ветеран ВОВ Николай Чуянов - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2022
© photo: Sputnik / Miranda Oganezova
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Каждый год корреспонденты Sputnik Грузия по традиции навещают грузинских ветеранов, записывают с ними интервью и вспоминают дни войны. К сожалению, с каждым годом это становится все сложнее и сложнее
Только за последний год в Грузии не стало 91-го ветерана Великой Отечественной войны.
Ежегодно члены правительства, известные лица и простые граждане навещают грузинских ветеранов ВОВ, однако таких, которые могут принять гостей и хотя бы немного побеседовать, вспомнить еще раз прошлое, становится все меньше. Да и у тех ветеранов, которые все еще живы, мало сил на общение.
© Sputnik / STRINGERДень Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Памятник Мелитону Кантария, люди приносят цветы
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Памятник Мелитону Кантария, люди приносят цветы - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Памятник Мелитону Кантария, люди приносят цветы
© Sputnik / STRINGER
Ветеранов все меньше, остаются лишь истории и воспоминания, рассказанные ими. А нам остается лишь чтить их память, и из года в год перечитывать и вспоминать невероятные истории, героями которых они оказались при жизни.
Вспоминаем тех ветеранов ВОВ, которые ушли из жизни за последний год и которые неоднократно попадали в объектив Sputnik Грузия.

Евдокия Климова

В своем последнем интервью Евдокия Дмитриевна Климова как будто сама удивлялась своему возрасту – 103 года. Она желала всем дожить до ее возраста, а дальше? Дальше уже не надо, говорила она.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЕвдокия Климова ветеран ВОВ
Евдокия Климова ветеран ВОВ - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
Евдокия Климова ветеран ВОВ
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
На войну Евдокия пошла санитаром, сына пришлось оставить матери. Многое она вспомнить уже не могла, в том числе и то, как попала на 1-й Белорусский фронт (Первый Белорусский фронт был объединением Рабоче-Крестьянской Красной армии. Фронт был сформирован 24 февраля 1944, освобождал Белоруссию, Польшу и принимал решающее участие в битве за Берлин).
В Венгрии Евдокия получила сильное ранение. Война закончилась, когда она еще была в госпитале. Но успела понести первую потерю – ее муж, который также был на фронте, погиб в 1943 году под Смоленском. После войны она попала в Грузию.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЕвдокия Климова ветеран ВОВ
Евдокия Климова ветеран ВОВ - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
Евдокия Климова ветеран ВОВ
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
На фронте Евдокия познакомилась с капитаном-грузином. Звали его Георгий Лорткипанидзе. Молодые полюбили друг друга и вскоре поженились. Так Климова оказалась в Грузии. Но ее счастье длилось не долго, в 1950-х годах она одного за другим потеряла сначала сына, а затем мужа.
Судьба Евдокии оказалась очень трагической. Ей было суждено похоронить всю семью. Она потеряла сначала внука, затем дочку, которая не перенесла смерти сына.
© photo: Sputnik / StringerЕвдокия Климова ветеран ВОВ
Евдокия Климова ветеран ВОВ - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
Евдокия Климова ветеран ВОВ
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на трагическую судьбу, Климова любила жизнь, любила наряжаться, красить губы красной помадой и в День Победы принимать у себя гостей. В этом году 9 Мая пройдет уже без шумного застолья Климовой.

Николай Чуянов

В этом году не стало еще одного ветерана ВОВ – Николая Чуянова. Он жил в одиночестве, в сложных условиях.
© photo: courtesy of Nikolai ChuyanovВетеран ВОВ Николай Чуянов
Ветеран ВОВ Николай Чуянов - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
Ветеран ВОВ Николай Чуянов
© photo: courtesy of Nikolai Chuyanov
На фронт Чуянов отправился в первый же день войны и прослужил в армии семь месяцев. В Грузию Чуянов попал из-за болезни. В 43-м находясь возле Выборга, на Карельском перешейке, он попал в больницу. Из-за отсутствия воды лизал лед и заработал туберкулез. Через год его направили в Грузию в Абастуманский госпиталь.
После войны Чуянов обосновался в Грузии, которая, по его словам, приняла его с теплотой.
© Sputnik / Miranda OganezovaВетеран ВОВ Николай Чуянов
Ветеран ВОВ Николай Чуянов - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
Ветеран ВОВ Николай Чуянов
© Sputnik / Miranda Oganezova
Перед смертью Центр русского языка "Азбука" снял небольшой фильм о жизни 99-летнего Чуянова. Ему помогли с сиделкой и он в последние дни жизни не чувствовал себя таким одиноким, как раньше.
Еще в прошлом году 9 Мая встречали 263 ветерана, в этом году это число сократилось уже до 172. Однако именно в эти секунды, пока мы читаем эти строки, эта цифра может быть уже не точной.
Вечная память героям!
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