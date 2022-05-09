https://sputnik-georgia.ru/20220509/den-pobedy-kak-9-maya-otmetili-v-tbilisi---foto-266544592.html

День Победы: как 9 мая отметили в Тбилиси - фото

День Победы: как 9 мая отметили в Тбилиси - фото

В этом году День Победы в столице Грузии отметили довольно скромно. Торжественные мероприятия в честь 9 Мая перенесли в парк ветеранов им. Киквидзе, а парк... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T23:00+0400

2022-05-09T23:00+0400

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В парке им.Киквидзе 9 мая собрались десятки ветеранов, члены их семей, жители города и представители общественности. Там же к памятнику Мелитону Кантария возложили венки представители руководства Грузии. Тем временем в парке Ваке, несмотря на ремонт, тоже собрались люди, хоть и немного.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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