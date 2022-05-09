День Победы: как 9 мая отметили в Тбилиси - фото
Официальная часть праздничных мероприятий 9 мая прошла в парке ветеранов им.Киквидзе, у памятника герою ВОВ Мелитону Кантария.
Официальная часть праздничных мероприятий 9 мая прошла в парке ветеранов им.Киквидзе, у памятника герою ВОВ Мелитону Кантария.
Там же был выстроен почетный караул, который чествовал ветеранов.
Там же был выстроен почетный караул, который чествовал ветеранов.
Здесь собрались многие из тех, кто каждый год отмечает День Победы.
Здесь собрались многие из тех, кто каждый год отмечает День Победы.
Ветераны и их близкие, а также жители города поздравляли друг друга с праздником.
Ветераны и их близкие, а также жители города поздравляли друг друга с праздником.
Для многих пожилых людей 9 Мая - это не просто День Победы, но и радостный и важный повод для редкой встречи.
Для многих пожилых людей 9 Мая - это не просто День Победы, но и радостный и важный повод для редкой встречи.
Ветераны делились воспоминаниями, говорили о том, что было на фронте, а также и о том, что происходит в мире сегодня.
Ветераны делились воспоминаниями, говорили о том, что было на фронте, а также и о том, что происходит в мире сегодня.
Поздравить ветеранов с праздником 9 Мая в парк Киквидзе пришли и представители руководства Грузии. На фото - премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Поздравить ветеранов с праздником 9 Мая в парк Киквидзе пришли и представители руководства Грузии. На фото - премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Традиционное место празднования 9 Мая - парк Ваке, где находится Вечный огонь и Могила Неизвестного солдата, на этот раз пустовал из-за масштабного ремонта.
Традиционное место празднования 9 Мая - парк Ваке, где находится Вечный огонь и Могила Неизвестного солдата, на этот раз пустовал из-за масштабного ремонта.
Но те, кто хотел почтить память героев и отметить День Победы, упорно пробирались к памятному мемориалу через строительные ограждения.
Но те, кто хотел почтить память героев и отметить День Победы, упорно пробирались к памятному мемориалу через строительные ограждения.
Все же у Могилы Неизвестного солдата и Вечного огня в парке Ваке в этот день побывали десятки людей.
Все же у Могилы Неизвестного солдата и Вечного огня в парке Ваке в этот день побывали десятки людей.
Кто-то из тех, кто пришел почтить память героев, принесли портреты своих предков, близких и членов семей, воевавших на фронте.
Кто-то из тех, кто пришел почтить память героев, принесли портреты своих предков, близких и членов семей, воевавших на фронте.
Так они выразили солидарность акции "Бессмертный полк", которая уже много лет проводится 9 мая.
Так они выразили солидарность акции "Бессмертный полк", которая уже много лет проводится 9 мая.
Мэрия Тбилиси обещает, что в будущем году празднование 9 мая состоится по традиции, в парке Ваке, который будет полностью обновлен.
Мэрия Тбилиси обещает, что в будущем году празднование 9 мая состоится по традиции, в парке Ваке, который будет полностью обновлен.
Тем временем в городе Гори у дома-музея Иосифа Сталина 9 мая собрались представители грузинской компартии.
Тем временем в городе Гори у дома-музея Иосифа Сталина 9 мая собрались представители грузинской компартии.
Коммунисты и сталинисты не только отметили в Гори День Победы, но и провели акцию, в ходе которой призвали власти Грузии проводить нейтральную и мирную политику.
Коммунисты и сталинисты не только отметили в Гори День Победы, но и провели акцию, в ходе которой призвали власти Грузии проводить нейтральную и мирную политику.