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https://sputnik-georgia.ru/20220509/den-pobedy-kak-9-maya-otmetili-v-tbilisi---foto-266544592.html
День Победы: как 9 мая отметили в Тбилиси - фото
День Победы: как 9 мая отметили в Тбилиси - фото
В этом году День Победы в столице Грузии отметили довольно скромно. Торжественные мероприятия в честь 9 Мая перенесли в парк ветеранов им. Киквидзе, а парк... 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T23:00+0400
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В парке им.Киквидзе 9 мая собрались десятки ветеранов, члены их семей, жители города и представители общественности. Там же к памятнику Мелитону Кантария возложили венки представители руководства Грузии. Тем временем в парке Ваке, несмотря на ремонт, тоже собрались люди, хоть и немного.
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новости в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, 9 мая, день победы, праздник 9 мая 2022, фото

День Победы: как 9 мая отметили в Тбилиси - фото

23:00 09.05.2022 (обновлено: 01:43 10.05.2022)
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В этом году День Победы в столице Грузии отметили довольно скромно. Торжественные мероприятия в честь 9 Мая перенесли в парк ветеранов им. Киквидзе, а парк Ваке, традиционное место празднования, пустовал из-за ремонта.
В парке им.Киквидзе 9 мая собрались десятки ветеранов, члены их семей, жители города и представители общественности. Там же к памятнику Мелитону Кантария возложили венки представители руководства Грузии. Тем временем в парке Ваке, несмотря на ремонт, тоже собрались люди, хоть и немного.
© photo: Sputnik / Stringer

Официальная часть праздничных мероприятий 9 мая прошла в парке ветеранов им.Киквидзе, у памятника герою ВОВ Мелитону Кантария.

Официальная часть праздничных мероприятий 9 мая прошла в парке ветеранов им.Киквидзе, у памятника герою ВОВ Мелитону Кантария. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Официальная часть праздничных мероприятий 9 мая прошла в парке ветеранов им.Киквидзе, у памятника герою ВОВ Мелитону Кантария.

© photo: Sputnik / Stringer

Там же был выстроен почетный караул, который чествовал ветеранов.

Там же был выстроен почетный караул, который чествовал ветеранов. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Там же был выстроен почетный караул, который чествовал ветеранов.

© photo: Sputnik / Stringer

Здесь собрались многие из тех, кто каждый год отмечает День Победы.

Здесь собрались многие из тех, кто каждый год отмечает День Победы. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Здесь собрались многие из тех, кто каждый год отмечает День Победы.

© photo: Sputnik / Stringer

Ветераны и их близкие, а также жители города поздравляли друг друга с праздником.

Ветераны и их близкие, а также жители города поздравляли друг друга с праздником. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Ветераны и их близкие, а также жители города поздравляли друг друга с праздником.

© photo: Sputnik / Stringer

Для многих пожилых людей 9 Мая - это не просто День Победы, но и радостный и важный повод для редкой встречи.

Для многих пожилых людей 9 Мая - это не просто День Победы, но и радостный и важный повод для редкой встречи. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Для многих пожилых людей 9 Мая - это не просто День Победы, но и радостный и важный повод для редкой встречи.

© photo: Sputnik / Stringer

Ветераны делились воспоминаниями, говорили о том, что было на фронте, а также и о том, что происходит в мире сегодня.

Ветераны делились воспоминаниями, говорили о том, что было на фронте, а также и о том, что происходит в мире сегодня. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Ветераны делились воспоминаниями, говорили о том, что было на фронте, а также и о том, что происходит в мире сегодня.

© photo: Sputnik / Stringer

Поздравить ветеранов с праздником 9 Мая в парк Киквидзе пришли и представители руководства Грузии. На фото - премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Поздравить ветеранов с праздником 9 Мая в парк Киквидзе пришли и представители руководства Грузии. На фото - премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поздравить ветеранов с праздником 9 Мая в парк Киквидзе пришли и представители руководства Грузии. На фото - премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Традиционное место празднования 9 Мая - парк Ваке, где находится Вечный огонь и Могила Неизвестного солдата, на этот раз пустовал из-за масштабного ремонта.

Традиционное место празднования 9 Мая - парк Ваке, где находится Вечный огонь и Могила Неизвестного солдата, на этот раз пустовал из-за масштабного ремонта. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Традиционное место празднования 9 Мая - парк Ваке, где находится Вечный огонь и Могила Неизвестного солдата, на этот раз пустовал из-за масштабного ремонта.

© photo: Sputnik / Stringer

Но те, кто хотел почтить память героев и отметить День Победы, упорно пробирались к памятному мемориалу через строительные ограждения.

Но те, кто хотел почтить память героев и отметить День Победы, упорно пробирались к памятному мемориалу через строительные ограждения. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но те, кто хотел почтить память героев и отметить День Победы, упорно пробирались к памятному мемориалу через строительные ограждения.

© photo: Sputnik / Stringer

Все же у Могилы Неизвестного солдата и Вечного огня в парке Ваке в этот день побывали десятки людей.

Все же у Могилы Неизвестного солдата и Вечного огня в парке Ваке в этот день побывали десятки людей. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Все же у Могилы Неизвестного солдата и Вечного огня в парке Ваке в этот день побывали десятки людей.

© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то из тех, кто пришел почтить память героев, принесли портреты своих предков, близких и членов семей, воевавших на фронте.

Кто-то из тех, кто пришел почтить память героев, принесли портреты своих предков, близких и членов семей, воевавших на фронте. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то из тех, кто пришел почтить память героев, принесли портреты своих предков, близких и членов семей, воевавших на фронте.

© photo: Sputnik / Stringer

Так они выразили солидарность акции "Бессмертный полк", которая уже много лет проводится 9 мая.

Так они выразили солидарность акции &quot;Бессмертный полк&quot;, которая уже много лет проводится 9 мая. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так они выразили солидарность акции "Бессмертный полк", которая уже много лет проводится 9 мая.

© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси обещает, что в будущем году празднование 9 мая состоится по традиции, в парке Ваке, который будет полностью обновлен.

Мэрия Тбилиси обещает, что в будущем году празднование 9 мая состоится по традиции, в парке Ваке, который будет полностью обновлен. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси обещает, что в будущем году празднование 9 мая состоится по традиции, в парке Ваке, который будет полностью обновлен.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем в городе Гори у дома-музея Иосифа Сталина 9 мая собрались представители грузинской компартии.

Тем временем в городе Гори у дома-музея Иосифа Сталина 9 мая собрались представители грузинской компартии. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем в городе Гори у дома-музея Иосифа Сталина 9 мая собрались представители грузинской компартии.

© photo: Sputnik / Stringer

Коммунисты и сталинисты не только отметили в Гори День Победы, но и провели акцию, в ходе которой призвали власти Грузии проводить нейтральную и мирную политику.

Коммунисты и сталинисты не только отметили в Гори День Победы, но и провели акцию, в ходе которой призвали власти Грузии проводить нейтральную и мирную политику. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Коммунисты и сталинисты не только отметили в Гори День Победы, но и провели акцию, в ходе которой призвали власти Грузии проводить нейтральную и мирную политику.

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