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День Победы: как в Грузии отметили 9 Мая - видео
День Победы: как в Грузии отметили 9 Мая - видео
В Грузии отметили 77-ю годовщину со дня Победы над фашизмом. Как и где проходили торжественные мероприятия в этот праздничный день в Тбилиси – смотрите в видео... 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T17:04+0400
2022-05-09T17:04+0400
2022-05-09T17:07+0400
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Из-за ремонта в парке Ваке, где по традиции всегда отмечали 9 Мая, официальные мероприятия прошли в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. Почтить память героев сюда пришли первые лица страны и представители дипломатического корпуса.Несмотря на ремонт, некоторые тбилисцы все равно посетили парк Ваке и возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата и вечному огню.По инициативе НПО "Институт Евразии" на Кукийском кладбище, где находится братское захоронение советских воинов, провели панихиду по погибшим героям.
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Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, 9 мая, день победы, праздник 9 мая 2022, видео
День Победы: как в Грузии отметили 9 Мая - видео
17:04 09.05.2022 (обновлено: 17:07 09.05.2022)
В Грузии отметили 77-ю годовщину со дня Победы над фашизмом. Как и где проходили торжественные мероприятия в этот праздничный день в Тбилиси – смотрите в видео Sputnik Грузия
Из-за ремонта в парке Ваке, где по традиции всегда отмечали 9 Мая, официальные мероприятия прошли в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. Почтить память героев сюда пришли первые лица страны и представители дипломатического корпуса.
Несмотря на ремонт, некоторые тбилисцы все равно посетили парк Ваке и возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата и вечному огню.
По инициативе НПО "Институт Евразии" на Кукийском кладбище, где находится братское захоронение советских воинов, провели панихиду по погибшим героям.