https://sputnik-georgia.ru/20220509/den-pobedy-kak-v-gruzii-otmetili-9-maya---video--266535180.html

День Победы: как в Грузии отметили 9 Мая - видео

День Победы: как в Грузии отметили 9 Мая - видео

В Грузии отметили 77-ю годовщину со дня Победы над фашизмом. Как и где проходили торжественные мероприятия в этот праздничный день в Тбилиси – смотрите в видео... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T17:04+0400

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9 мая

день победы

праздник 9 мая 2022

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Из-за ремонта в парке Ваке, где по традиции всегда отмечали 9 Мая, официальные мероприятия прошли в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. Почтить память героев сюда пришли первые лица страны и представители дипломатического корпуса.Несмотря на ремонт, некоторые тбилисцы все равно посетили парк Ваке и возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата и вечному огню.По инициативе НПО "Институт Евразии" на Кукийском кладбище, где находится братское захоронение советских воинов, провели панихиду по погибшим героям.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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