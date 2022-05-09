https://sputnik-georgia.ru/20220509/evrosoyuz-ne-vozrazhaet-protiv-perevozki-rossiyskoy-nefti-tankerami-es-266539470.html

Евросоюз не возражает против перевозки российской нефти танкерами ЕС

Евросоюз не возражает против перевозки российской нефти танкерами ЕС

Запрет на перевозку российской нефти танкерным флотом Европейского союза предусмотрен анонсированным шестым пакетом санкций против РФ 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T19:41+0400

2022-05-09T19:41+0400

2022-05-09T19:51+0400

в мире

новости

экономика

антироссийские санкции

украина

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/18/249798562_29:0:3208:1788_1920x0_80_0_0_d60762171c551e99b2fc1627160051fa.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, передает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Блумберг.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года. В том числе предусмотрен запрет на перевозку российской нефти танкерами Евросоюза.Запад хочет российские ресурсы бесплатно >>Как сообщается, на исключении танкерного эмбарго из шестого пакета санкций настаивала Греция, экономика которой в значительной степени зависит от морских перевозок. Основной же причиной того, что предложение было отклонено, информированные круги называют отсутствие единой позиции среди стран G7.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, экономика, антироссийские санкции, украина, россия, евросоюз