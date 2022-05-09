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Евросоюз не возражает против перевозки российской нефти танкерами ЕС
Евросоюз не возражает против перевозки российской нефти танкерами ЕС
Запрет на перевозку российской нефти танкерным флотом Европейского союза предусмотрен анонсированным шестым пакетом санкций против РФ 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T19:41+0400
2022-05-09T19:41+0400
2022-05-09T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, передает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Блумберг.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года. В том числе предусмотрен запрет на перевозку российской нефти танкерами Евросоюза.Запад хочет российские ресурсы бесплатно >>Как сообщается, на исключении танкерного эмбарго из шестого пакета санкций настаивала Греция, экономика которой в значительной степени зависит от морских перевозок. Основной же причиной того, что предложение было отклонено, информированные круги называют отсутствие единой позиции среди стран G7.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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в мире, новости, экономика, антироссийские санкции, украина, россия, евросоюз
Евросоюз не возражает против перевозки российской нефти танкерами ЕС
19:41 09.05.2022 (обновлено: 19:51 09.05.2022)
Запрет на перевозку российской нефти танкерным флотом Европейского союза предусмотрен анонсированным шестым пакетом санкций против РФ
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik.
Евросоюз откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны, передает РИА Новости
со ссылкой на источники агентства Блумберг.
Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года. В том числе предусмотрен запрет на перевозку российской нефти танкерами Евросоюза.
Как сообщается, на исключении танкерного эмбарго из шестого пакета санкций настаивала Греция, экономика которой в значительной степени зависит от морских перевозок. Основной же причиной того, что предложение было отклонено, информированные круги называют отсутствие единой позиции среди стран G7.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.