Какого числа православная Троица 2022? Церковный календарь
23:48 09.05.2022 (обновлено: 23:51 09.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerКафедральный собор Святой Троицы - Самеба
© photo: Sputnik / Stringer
Святая Троица - один из двенадцати главных праздников церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы
Дата празднования Троицы привязана к Пасхе и меняется в церковном календаре каждый год - в 2022-м Светлое Воскресение Христово православные отметили 24 апреля.
Какого числа православная Троица в 2022-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.
Какого числа православная Троица 2022?
Святую Троицу ежегодно празднуют на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей. В 2022-м православные празднуют Троицу 12 июня.
На Троицу христиане вспоминают евангельское событие — сошествие Святого Духа на учеников Христа, которое Он им обещал перед Своим Вознесением.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВерующие в храме Сиони - икона Святой Троицы
Верующие в храме Сиони - икона Святой Троицы
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Торжественные богослужения на Святую Троицу проходят во всех православных церквях, а после литургии служится великая вечерня.
Троица в церковном календаре
Праздник в честь Троицы установили апостолы – на это указывают Апостольские постановления. Они праздновали этот день ежегодно и заповедали его всем христианам.
Троицу в древности отмечали торжественно — в этот день, по традиции, крестили оглашенных (людей, которые готовились принять таинство крещения), подобно тому как люди крестились после первой апостольской проповеди.
© photo: Sputnik / Evgeny Tikhanov / Перейти в фотобанкРепродукция копии иконы "Троица". Художник Андрей Рублев.
Репродукция копии иконы "Троица". Художник Андрей Рублев.
© photo: Sputnik / Evgeny Tikhanov/
Праздник Пятидесятницы уже в первые века христианства был общераспространенным, но в церковный календарь его официально внесли в конце IV века, после того, как Церковь приняла догмат о Троице на Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году.
По православному церковному учению, Бог един в трех своих проявлениях и является живым, вечным, вездесущим и бестелесным духом.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Материал подготовлен на основе открытых источников