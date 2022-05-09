https://sputnik-georgia.ru/20220509/kakogo-chisla-pravoslavnaya-troitsa-2022-tserkovnyy-kalendar-266543480.html

Какого числа православная Троица 2022? Церковный календарь

Какого числа православная Троица 2022? Церковный календарь

Святая Троица - один из двенадцати главных праздников церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы 09.05.2022, Sputnik Грузия

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2022-05-09T23:48+0400

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справки

религия

календарь религиозных праздников

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Дата празднования Троицы привязана к Пасхе и меняется в церковном календаре каждый год - в 2022-м Светлое Воскресение Христово православные отметили 24 апреля.Какого числа православная Троица в 2022-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.Какого числа православная Троица 2022?Святую Троицу ежегодно празднуют на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей. В 2022-м православные празднуют Троицу 12 июня.На Троицу христиане вспоминают евангельское событие — сошествие Святого Духа на учеников Христа, которое Он им обещал перед Своим Вознесением.Торжественные богослужения на Святую Троицу проходят во всех православных церквях, а после литургии служится великая вечерня.Троица в церковном календареПраздник в честь Троицы установили апостолы – на это указывают Апостольские постановления. Они праздновали этот день ежегодно и заповедали его всем христианам.Троицу в древности отмечали торжественно — в этот день, по традиции, крестили оглашенных (людей, которые готовились принять таинство крещения), подобно тому как люди крестились после первой апостольской проповеди.Праздник Пятидесятницы уже в первые века христианства был общераспространенным, но в церковный календарь его официально внесли в конце IV века, после того, как Церковь приняла догмат о Троице на Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году.По православному церковному учению, Бог един в трех своих проявлениях и является живым, вечным, вездесущим и бестелесным духом. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников