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Макрон назвал возможные сроки принятия Украины в Евросоюз
Макрон назвал возможные сроки принятия Украины в Евросоюз
Процесс вступления можно ускорить только снизив требования для членства ЕС, считает Макрон 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T18:07+0400
2022-05-09T18:07+0400
2022-05-09T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая - Sputnik. Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы".Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, эммануэль макрон, франция, украина, евросоюз
Макрон назвал возможные сроки принятия Украины в Евросоюз
Процесс вступления можно ускорить только снизив требования для членства ЕС, считает Макрон
ТБИЛИСИ, 9 мая - Sputnik. Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.
"Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз", - сказал французский лидер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы".
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.