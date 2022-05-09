https://sputnik-georgia.ru/20220509/makron-nazval-vozmozhnye-sroki-prinyatiya-ukrainy-v-evrosoyuz-266535581.html

Макрон назвал возможные сроки принятия Украины в Евросоюз

Макрон назвал возможные сроки принятия Украины в Евросоюз

Процесс вступления можно ускорить только снизив требования для членства ЕС, считает Макрон 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T18:07+0400

2022-05-09T18:07+0400

2022-05-09T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая - Sputnik. Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы".Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

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в мире, новости, политика, эммануэль макрон, франция, украина, евросоюз