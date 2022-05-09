https://sputnik-georgia.ru/20220509/mid-gruzii-vybory-v-yuo-yavlyayutsya-nezakonnymi-266531945.html

МИД Грузии: выборы в ЮО являются незаконными

МИД Грузии: выборы в ЮО являются незаконными

Грузия потеряла контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженного конфликта в начале 1990-х годов 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T14:47+0400

2022-05-09T14:47+0400

2022-05-09T14:47+0400

грузия

политика

новости

цхинвальский регион

абхазия

мид грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/42/234814210_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_461f2fd68f3ae01f2628af091756cb76.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение выборов де-факто президента Южной Осетии (Цхинвальский регион).Второй тур т. н. выборов де-факто президента Южной Осетии состоялся 8 мая. Победу одержал Алан Гаглоев. Пока еще действующий де-факто президент республики Анатолий Бибилов уже признал поражение и поздравил своего соперника с победой.Как говорится в заявлении МИД Грузии, никакие выборы на территории Цхинвальского региона не могут иметь какие-либо правовые результаты.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

цхинвальский регион

абхазия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, цхинвальский регион, абхазия, мид грузии