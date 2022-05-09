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МИД Грузии: выборы в ЮО являются незаконными
МИД Грузии: выборы в ЮО являются незаконными
Грузия потеряла контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженного конфликта в начале 1990-х годов 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T14:47+0400
2022-05-09T14:47+0400
2022-05-09T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение выборов де-факто президента Южной Осетии (Цхинвальский регион).Второй тур т. н. выборов де-факто президента Южной Осетии состоялся 8 мая. Победу одержал Алан Гаглоев. Пока еще действующий де-факто президент республики Анатолий Бибилов уже признал поражение и поздравил своего соперника с победой.Как говорится в заявлении МИД Грузии, никакие выборы на территории Цхинвальского региона не могут иметь какие-либо правовые результаты.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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грузия, политика, новости, цхинвальский регион, абхазия, мид грузии
МИД Грузии: выборы в ЮО являются незаконными
Грузия потеряла контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженного конфликта в начале 1990-х годов
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение выборов де-факто президента Южной Осетии (Цхинвальский регион).
Второй тур т. н. выборов де-факто президента Южной Осетии состоялся 8 мая. Победу одержал Алан Гаглоев. Пока еще действующий де-факто президент республики Анатолий Бибилов уже признал поражение и поздравил своего соперника с победой.
"Подобные незаконные действия противоречат фундаментальным принципам и нормам международного права", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.
Как говорится в заявлении МИД Грузии, никакие выборы на территории Цхинвальского региона не могут иметь какие-либо правовые результаты.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.