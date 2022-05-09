https://sputnik-georgia.ru/20220509/minuta-molchaniya-svetloy-pamyati-pavshikh-v-borbe-protiv-fashizma-266539984.html

Минута молчания: светлой памяти павших в борьбе против фашизма - видео

Минута молчания: светлой памяти павших в борьбе против фашизма - видео

Всероссийская акция "Минута молчания" — это напоминание миру о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T19:57+0400

2022-05-09T19:57+0400

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праздник 9 мая 2022

день победы

мультимедиа

видео

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Всероссийская акция "Минута молчания" — это напоминание миру о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

праздник 9 мая 2022, день победы, мультимедиа, видео, видео