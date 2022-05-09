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Минута молчания: светлой памяти павших в борьбе против фашизма - видео
Минута молчания: светлой памяти павших в борьбе против фашизма - видео
Всероссийская акция "Минута молчания" — это напоминание миру о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего... 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T19:57+0400
2022-05-09T19:57+0400
2022-05-09T20:37+0400
праздник 9 мая 2022
день победы
мультимедиа
видео
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Всероссийская акция "Минута молчания" — это напоминание миру о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне.
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LIVE_СПУТНИК: Минута молчания
LIVE_СПУТНИК: Минута молчания
2022-05-09T19:57+0400
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праздник 9 мая 2022, день победы, мультимедиа, видео, видео
Минута молчания: светлой памяти павших в борьбе против фашизма - видео
19:57 09.05.2022 (обновлено: 20:37 09.05.2022)
Всероссийская акция "Минута молчания" — это напоминание миру о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне.