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На братском кладбище в Тбилиси почтили память погибших героев ВОВ - видео

На братском кладбище в Тбилиси почтили память погибших героев ВОВ - видео

Под руководством главы неправительственной организации "Институт Евразии" Гулбаата Рцхиладзе в Тбилиси 9 мая состоялось шествие, приуроченное к годовщине... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T17:37+0400

2022-05-09T17:37+0400

2022-05-09T17:47+0400

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Участники шествия вначале возложили цветы к бюсту грузинского героя ВОВ Мелитона Кантария, водрузившего Флаг Победы над Рейхстагом в Берлине в 1945 году. Памятник Кантария расположен в парке ветеранов им.Киквидзе. После возложения цветов к памятнику и поздравления собравшихся в парке ветеранов, участники акции отправились на Кукийское кладбище, к месту братского захоронения советских воинов – здесь прошла панихида по погибшим героям.Из-за продолжающегося ремонта в столичном парке Ваке, где по традиции отмечался праздник 9 Мая, в этом году празднование Дня Победы было перенесено в Парк культуры и отдыха ветеранов Киквидзе.

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