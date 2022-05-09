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На братском кладбище в Тбилиси почтили память погибших героев ВОВ - видео
На братском кладбище в Тбилиси почтили память погибших героев ВОВ - видео
Под руководством главы неправительственной организации "Институт Евразии" Гулбаата Рцхиладзе в Тбилиси 9 мая состоялось шествие, приуроченное к годовщине... 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T17:37+0400
2022-05-09T17:37+0400
2022-05-09T17:47+0400
видео
мультимедиа
9 мая
день победы
праздник 9 мая 2022
видео-новости из грузии
тбилиси
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Участники шествия вначале возложили цветы к бюсту грузинского героя ВОВ Мелитона Кантария, водрузившего Флаг Победы над Рейхстагом в Берлине в 1945 году. Памятник Кантария расположен в парке ветеранов им.Киквидзе. После возложения цветов к памятнику и поздравления собравшихся в парке ветеранов, участники акции отправились на Кукийское кладбище, к месту братского захоронения советских воинов – здесь прошла панихида по погибшим героям.Из-за продолжающегося ремонта в столичном парке Ваке, где по традиции отмечался праздник 9 Мая, в этом году празднование Дня Победы было перенесено в Парк культуры и отдыха ветеранов Киквидзе.
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видео, мультимедиа, 9 мая, день победы, праздник 9 мая 2022, видео-новости из грузии, тбилиси, видео
На братском кладбище в Тбилиси почтили память погибших героев ВОВ - видео
17:37 09.05.2022 (обновлено: 17:47 09.05.2022)
Под руководством главы неправительственной организации "Институт Евразии" Гулбаата Рцхиладзе в Тбилиси 9 мая состоялось шествие, приуроченное к годовщине Великой Победы, а также прошла панихида по погибшим героям ВОВ
Участники шествия вначале возложили цветы к бюсту грузинского героя ВОВ Мелитона Кантария, водрузившего Флаг Победы над Рейхстагом в Берлине в 1945 году. Памятник Кантария расположен в парке ветеранов им.Киквидзе.
После возложения цветов к памятнику и поздравления собравшихся в парке ветеранов, участники акции отправились на Кукийское кладбище, к месту братского захоронения советских воинов – здесь прошла панихида по погибшим героям.
Из-за продолжающегося ремонта в столичном парке Ваке, где по традиции отмечался праздник 9 Мая, в этом году празднование Дня Победы было перенесено в Парк культуры и отдыха ветеранов Киквидзе.