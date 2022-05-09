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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Австрии

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Австрии

На месте работает большая группа экстренных служб, в том числе волонтеры 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T22:35+0400

2022-05-09T22:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая - Sputnik. Поезд сошел с рельсов на северо-востоке Австрии в округе Мёдлинг, погибли минимум двое человек, сообщает Krone Zeitung.По предварительным данным, пострадали 15 человек.Инцидент произошел после 18:00 по местному времени (20.00 тбс). По данным газеты, поезд сошел с рельсов в районе коммуны Мюнхендорф.Подробности происшествия выясняются, на месте работает большая группа экстренных служб, в том числе волонтеры.

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