https://sputnik-georgia.ru/20220509/premer-gruzii-pozdravil-100-letnego-veterana-s-9-maya-266533147.html
Премьер Грузии поздравил 100-летнего ветерана с 9 Мая
Премьер Грузии поздравил 100-летнего ветерана с 9 Мая
Иосиф Тухашвили отметил важность проявления государством внимания к ветеранам 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T15:41+0400
2022-05-09T15:41+0400
2022-05-09T15:50+0400
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новости
общество
вторая мировая война
праздник 9 мая 2022
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично поздравил 100-летнего ветерана Второй мировой войны Иосифа Тухашвили с 77-летием празднования Дня Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба правительства.Глава грузинского правительства навестил Тухашвили дома и передал ему подарки по случаю праздника. Премьер пожелал Тухашвили здоровья и долгих лет жизни. В свою очередь ветеран войны поблагодарил Гарибашвили и отметил, что внимание государства к ветеранам очень ценится.Ранее утром, в понедельник, Гарибашвили вместе с членами Кабмина почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария. По словам премьера, грузины внесли большой вклад в Победу в этой войне.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны.Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), а члены семей погибших в войне – 500 лари (около 170 долларов).
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, вторая мировая война, праздник 9 мая 2022, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии поздравил 100-летнего ветерана с 9 Мая
15:41 09.05.2022 (обновлено: 15:50 09.05.2022)
Иосиф Тухашвили отметил важность проявления государством внимания к ветеранам
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично поздравил 100-летнего ветерана Второй мировой войны Иосифа Тухашвили с 77-летием празднования Дня Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба правительства.
Глава грузинского правительства навестил Тухашвили дома и передал ему подарки по случаю праздника. Премьер пожелал Тухашвили здоровья и долгих лет жизни. В свою очередь ветеран войны поблагодарил Гарибашвили и отметил, что внимание государства к ветеранам очень ценится.
"Я встретил завершение войны с огромной радостью. Тогда я был в Севастополе. Тогда мы очень обрадовались, так как завершение войны означало возвращение на родину, в мирную страну", – заявил Тухашвили.
Ранее утром, в понедельник, Гарибашвили вместе с членами Кабмина почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария. По словам премьера, грузины внесли большой вклад в Победу в этой войне.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны.
Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), а члены семей погибших в войне – 500 лари (около 170 долларов).