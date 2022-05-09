https://sputnik-georgia.ru/20220509/pryamaya-translyatsiya-aktsiya-bessmertnyy-polk-v-moskve-266529842.html

Прямая трансляция: Акция "Бессмертный полк" в Москве

Прямая трансляция: Акция "Бессмертный полк" в Москве

Смотрите в видео кадры прямой трансляции парада шествия Бессмертного полка в Москве 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T14:00+0400

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праздник 9 мая 2022

мультимедиа

видео

день победы

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"Бессмертный полк" – гражданская инициатива по увековечиванию подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также по патриотическому воспитанию нынешнего и будущих поколений.Ежегодно в акции Бессмертный полк участвуют потомки тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и в партизанских отрядах, трудился в тылу. Люди несут портреты своих героических предков.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

праздник 9 мая 2022, мультимедиа, видео, день победы, видео