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Прямая трансляция: Акция "Бессмертный полк" в Москве
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Прямая трансляция: Акция "Бессмертный полк" в Москве
Прямая трансляция: Акция "Бессмертный полк" в Москве
Смотрите в видео кадры прямой трансляции парада шествия Бессмертного полка в Москве 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T14:00+0400
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праздник 9 мая 2022
мультимедиа
видео
день победы
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"Бессмертный полк" – гражданская инициатива по увековечиванию подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также по патриотическому воспитанию нынешнего и будущих поколений.Ежегодно в акции Бессмертный полк участвуют потомки тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и в партизанских отрядах, трудился в тылу. Люди несут портреты своих героических предков.
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LIVE_СПУТНИК: Тысячи людей собираются на марш "Бессмертный полк"
LIVE_СПУТНИК: Тысячи людей собираются на марш "Бессмертный полк"
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праздник 9 мая 2022, мультимедиа, видео, день победы, видео

Прямая трансляция: Акция "Бессмертный полк" в Москве

14:00 09.05.2022 (обновлено: 14:12 09.05.2022)
© video: Ruptly
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Смотрите в видео кадры прямой трансляции парада шествия Бессмертного полка в Москве
"Бессмертный полк" – гражданская инициатива по увековечиванию подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также по патриотическому воспитанию нынешнего и будущих поколений.
Ежегодно в акции Бессмертный полк участвуют потомки тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и в партизанских отрядах, трудился в тылу. Люди несут портреты своих героических предков.
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