https://sputnik-georgia.ru/20220509/pryamaya-translyatsiya-parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-266522449.html

Парад Победы на Красной площади - видео

Парад Победы на Красной площади - видео

В Москве прошел Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Смотрите в видео кадры празднования Дня Победы 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T10:58+0400

2022-05-09T10:58+0400

2022-05-09T12:51+0400

день победы

парад победы

9 мая

мультимедиа

видео

праздник 9 мая 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/09/266522422_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_0a6bd0e1273c550c8901a35fb3de664f.jpg

Главный военный парад, приуроченный к 77-й годовщине Победы, прошел в понедельник 9 мая в Москве. В нем участвовали 11 тысяч военнослужащих и 131 единиц техники.Командуют парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.В параде участвуют 33 расчета как курсантов учебных заведений Минобороны России и других силовых ведомств, так и военнослужащие различных воинских частей.Механизированную колонну возглавляет легендарный танк Великой Отечественной Т-34-85. В ней также пройдут бронемашины "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и новейшие Т-14 "Армата". Следом проедут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Торнадо-Г", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", стратегические комплексы "Ярс", на грузовых платформах провезут ударные роботы "Уран-9". Пройдет и другая техника.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Прямая трансляция: Парад Победы на Красной площади Прямая трансляция: Парад Победы на Красной площади 2022-05-09T10:58+0400 true PT91M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

день победы, парад победы, 9 мая, мультимедиа, видео, видео, праздник 9 мая 2022