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Праздничный салют в День Победы - видео

Праздничный салют в День Победы - видео

Москва салютировала в честь Дня Победы! Смотрите в видео впечатляющие кадры в честь торжественного мероприятия 09.05.2022, Sputnik Грузия

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праздник 9 мая 2022

день победы

мультимедиа

видео

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Праздничные мероприятия к Дню Победы в российской столице завершились в 22:00: москвичи и гости столицы увидели десятиминутный артиллерийский салют и фейерверки на 36 площадках: в парке Горького, спорткомплексе "Лужники", парке культуры и отдыха "Сокольники", Тушинском аэродроме, в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки, на Москворецкой набережной и других местах.Всего же в Москве состоялось более 200 мероприятий, посвященных Дню Победы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

праздник 9 мая 2022, день победы, мультимедиа, видео, видео