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Праздничный салют в День Победы - видео
Праздничный салют в День Победы - видео
Москва салютировала в честь Дня Победы! Смотрите в видео впечатляющие кадры в честь торжественного мероприятия 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T23:00+0400
2022-05-09T23:00+0400
2022-05-09T23:15+0400
праздник 9 мая 2022
день победы
мультимедиа
видео
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Праздничные мероприятия к Дню Победы в российской столице завершились в 22:00: москвичи и гости столицы увидели десятиминутный артиллерийский салют и фейерверки на 36 площадках: в парке Горького, спорткомплексе "Лужники", парке культуры и отдыха "Сокольники", Тушинском аэродроме, в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки, на Москворецкой набережной и других местах.Всего же в Москве состоялось более 200 мероприятий, посвященных Дню Победы.
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LIVE_СПУТНИК: Праздничный салют в День Победы
LIVE_СПУТНИК: Праздничный салют в День Победы
2022-05-09T23:00+0400
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праздник 9 мая 2022, день победы, мультимедиа, видео, видео
Праздничный салют в День Победы - видео
23:00 09.05.2022 (обновлено: 23:15 09.05.2022)
Москва салютировала в честь Дня Победы! Смотрите в видео впечатляющие кадры в честь торжественного мероприятия
Праздничные мероприятия к Дню Победы в российской столице завершились в 22:00: москвичи и гости столицы увидели десятиминутный артиллерийский салют и фейерверки на 36 площадках: в парке Горького, спорткомплексе "Лужники", парке культуры и отдыха "Сокольники", Тушинском аэродроме, в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки, на Москворецкой набережной и других местах.
Всего же в Москве состоялось более 200 мероприятий, посвященных Дню Победы.