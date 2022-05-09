https://sputnik-georgia.ru/20220509/saakashvili-stalin-i-drugie-top-5-gruzin-v-filmakh-o-voyne-266450009.html

Саакашвили, Сталин и другие: топ-5 грузин в фильмах о войне

Саакашвили, Сталин и другие: топ-5 грузин в фильмах о войне

Грузия подарила кинематографу немало по-настоящему знаковых героев войны. Sputnik Грузия подобрал пятерку самых ярких грузинских героев из картин о войне 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T12:53+0400

2022-05-09T12:53+0400

2022-05-09T12:53+0400

праздник 9 мая 2022

культура

грузия

георгий махарашвили

резо чхеидзе

серго закариадзе

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Они заставляли нас смеяться и плакать. Смелые, сильные духом и телом, обаятельные и незабываемые – так можно охарактеризовать всех известных грузинских героев кинокартин о войне. Но мало кто знает, что почти за каждым военным персонажем-грузином стоял настоящий человек, который жил, воевал и действительно был героем – достойным увековечения в киноискусстве.Саакашвили. "Четыре танкиста и собака"Григорий Саакашвили из знаменитого польского сериала "Четыре танкиста и собака" – задорный механик-водитель высшего класса, способный, как говорится в фильме, "тигра убить, а шкуру не испортить". По фильму, единственный не поляк в экипаже, грузинский танкист представляется жителям Польши уроженцем Сандомира, поскольку просто устал объяснять, где находится Грузия.Несмотря на то, что роль Григория сыграл польский актер Влодзимеж Пресс с украино-еврейскими корнями, в персонаже Саакашвили получилось передать поистине темпераментный грузинский характер. По сюжету Григорий не просто асс в вождении танка, он относится к своей машине с особенной любовью и считает свою работу настоящим искусством.Правда, долгое время в картине грузин смущен из-за того, что не может найти себе девушку. Однако, в конце все же находит свою любовь – судьба связывает грузина с радисткой танковой бригады Лидкой Вишневской.Интересный факт: в фильме Григория называют Гжесь, а фамилия грузинского танкиста произносится с удвоением второй "а" – Саакашвили.Летчик Вано. "В бой идут одни "старики"Самоуверенный, харизматичный и влюбленный в авиацию летчик Вано. Именно таким запомнился из картины 1973 года Леонида Быкова "В бой идут одни "старики", повествующей о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны, лейтенант (а позднее капитан) Вано Кобахидзе.Его роль прекрасно исполнил грузинский актер Вано Янтбелидзе.Перед съемками картины Быков консультировался с большим количеством ветеранов, в результате чего многие персонажи получили реальные прообразы. Например, прототипом командира эскадрильи гвардии капитана Титаренко стали сразу несколько человек: дважды Герой Советского Союза Виталий Попков и Герой Советского Союза Иван Лавейкин. А фамилия и "позывной" "Маэстро" были взяты Быковым после того, как он узнал о Дмитрии Титоренко – ведомом трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, эпизоды из биографии которого были включены в фильм. Также появился в сценарии и Вано. В память о фронтовом друге Кожедуба, отважном грузинском летчике Вано Габуния, погибшем при таране немецкого истребителя – бомбардировщика Ю-88.По воспоминаниям Кожедуба, Вано был парнем с черными задумчивыми глазами, тонкими красивыми чертами лицами, легкой ритмичной походкой. Во всех его движениях чувствовалась ловкость и сила, а синяя гимнастерка сидела на нем особенно ладно. Габуния был педагогом в Грузии, окончил аэроклуб, а в дни войны – летное училище, горячо любил свою профессию.Помните диалог?— Я сбил. Я сбил, товарищ командир!— Ай-ай-ай… Что ты натворил! Придется родителей к директору вызывать!А еще Габуния в фильме страстно любит природу своей родины:— Зачем, дорогой, Сибирь? Приезжай в Бакуриани и там посмотри, что такое зелень, там в горах…— Ты Енисей видел?— Не видел. А ты Цхенисцкали видел?Рядовой Кодеридзе. "Аты-баты, шли солдаты…"И вновь статный и прекрасный актер Вано Янтбелидзе в роли рядового Вано Кодеридзе – в картине того же Быкова "Аты-баты, шли солдаты…"В фильме Вано – человек страстный, принципиальный, не терпящий шуток в адрес женщин и особенно семьи, которую почитает как святое. "Без женщин нет праздника", – говорит рядовой Кодеридзе и относится к ним очень трепетно.В ленте "Аты-баты, шли солдаты…" грузин Вано также предстает как отличный друг и товарищ: "Друг, мне нечего тебе подарить на твой праздник. Бери мой хлеб, бери мой сахар, селедку и все то, что положено. Извини, дорогой, у меня больше ничего нету", – говорит армейскому товарищу Кодеридзе."Мужчина не плачет, мужчина огорчается", – одна из крылатых фраз вечно улыбающегося, красивого, с открытым лицом и душой мужчины.Георгий Махарашвили. "Отец солдата"Кто не знает эту фразу: "Никто не может научить меня воевать. Мой отец – воевал, его отец – воевал, его, его, его отец – воевал…" – тот не знает самого всенародно любимого грузинского военного персонажа. Это слова Георгия Махарашвили из культовой картины Резо Чхеидзе "Отец солдата".Махарашвили – не просто самый справедливый, добрый и привлекательный герой-грузин из советских фильмов о войне, это еще и прекрасный актер – Серго Закариадзе, талант которого трудно переоценить.Но за всем этим стоит настоящая личность – грузинский старик-крестьянин по имени Георгий Махарашвили, который жил в одном грузинском селе Гурджаани (Восточная Грузии), пахал землю и с неистовой любовью растил виноград, пока в его дом не постучалась война.Вместе с этим стариком воевал в одной части сценарист картины "Отец солдата" Сулико Жгенти. Несмотря на годы, Махарашвили был отличным примером силы, мудрости и смелости для молодых солдат. В части он был всеобщим любимцем, заменял всем отца, поднимал боевой дух, спасал от пуль. По воспоминаниям Жгенти, Георгий Махарашвили как-то разбудил спавших бойцов грузинской песней – этот удивительный старик пел и сеял пшеницу, в военное время.Заботился Махарашвили и о самом Сулико Жгенти, который совсем мальчишкой отправился добровольцем на фронт. Оказывается, когда сценариста фильма ранили на войне, его отец, получив об этом весточку, отправился навестить Сулико в лазарете, но не застал сына. Эта реальная история и легла в основу фильма "Отец солдата".До сих пор в Кахетии, в родном селе Георгия Махарашвили, стоит памятник Отцу солдата. В руках у старика-воина шлем и плащ погибшего сына. А на памятнике – список имен жителей района, которые не вернулись с войны. Большая часть погибших носила фамилию Махарашвили.Сталин. "Падение Берлина"Двухсерийный художественный фильм 1949 года "Падение Берлина", собрав ярких грузинских актеров, не дал запоминающихся человечных образов, но прочно вошел в так называемую кино-сталиниану. Сталина в нем традиционно сыграл Михаил Геловани, легендарная Верико Анджапаридзе – мать немецкого военного Ганса, водрузившего знамя над Рейхстагом Михаила Кантария – Георгий Татишвили, а режиссером картины стал Михаил Чиаурели.Тот Сталин, как мы его себе представляем, с манерой говорить и двигаться – это образ, создаваемый в кино на протяжении ряда лет актером Михаилом Геловани с личного одобрения Вождя.Сюжет киноэпопеи охватывает ключевые события 1941-1945 годов. Фильм вышел на экраны во времена расцвета культа личности Сталина, и им лично контролировались сценарий, состав актеров и весь ход съемок."Падение Берлина" – это сказка, сказка о добром волшебнике. Волшебнике, который борется со злом, рассказывает маршалам, как правильно воевать, а в свободное от чудес время занимается мирным трудом. Именно поэтому фильм "Падение Берлина" нужно смотреть обязательно. Он ничего не расскажет о войне, но многое объяснит про сталинское время. Эта картина – важный источник информации именно о том периоде", – пишет критик Алексей Дурново в статье "Почему фильм "Падение Берлина" должен посмотреть каждый".После смерти Сталина картина была снята с экрана, а вскоре перемонтирована (в 1953 году из него была полностью вырезана роль Лаврентия Берия). После долгого забвения картину вновь показали по Первому каналу российского телевидения только в начале 1990-х годов.Интересный факт: поговаривали, что перед началом съемок актер Михаил Геловани попросил разрешить ему пожить несколько дней на даче Сталина у озера Рица, чтобы лучше вжиться в образ любимого вождя. Когда Сталину передали эту просьбу, Иосиф Виссарионович сказал, усмехнувшись: "Для создания образа не лучше ли начать с Туруханской ссылки?"

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праздник 9 мая 2022, культура, грузия, георгий махарашвили, резо чхеидзе, серго закариадзе