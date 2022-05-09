Саакашвили, Сталин и другие: топ-5 грузин в фильмах о войне
© photo: Sputnik / OsipovКадр из художественного фильма "В бой идут одни "старики" (киностудия им. А. Довженко, 1973 год). Режиссер-постановщик Леонид Быков.
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Грузия подарила кинематографу немало по-настоящему знаковых героев войны. Sputnik Грузия подобрал пятерку самых ярких грузинских героев из картин о войне
Они заставляли нас смеяться и плакать. Смелые, сильные духом и телом, обаятельные и незабываемые – так можно охарактеризовать всех известных грузинских героев кинокартин о войне. Но мало кто знает, что почти за каждым военным персонажем-грузином стоял настоящий человек, который жил, воевал и действительно был героем – достойным увековечения в киноискусстве.
Саакашвили. "Четыре танкиста и собака"
Григорий Саакашвили из знаменитого польского сериала "Четыре танкиста и собака" – задорный механик-водитель высшего класса, способный, как говорится в фильме, "тигра убить, а шкуру не испортить". По фильму, единственный не поляк в экипаже, грузинский танкист представляется жителям Польши уроженцем Сандомира, поскольку просто устал объяснять, где находится Грузия.
Несмотря на то, что роль Григория сыграл польский актер Влодзимеж Пресс с украино-еврейскими корнями, в персонаже Саакашвили получилось передать поистине темпераментный грузинский характер. По сюжету Григорий не просто асс в вождении танка, он относится к своей машине с особенной любовью и считает свою работу настоящим искусством.
Кадр из к/ф "Четыре танкиста и собака"
Правда, долгое время в картине грузин смущен из-за того, что не может найти себе девушку. Однако, в конце все же находит свою любовь – судьба связывает грузина с радисткой танковой бригады Лидкой Вишневской.
Интересный факт: в фильме Григория называют Гжесь, а фамилия грузинского танкиста произносится с удвоением второй "а" – Саакашвили.
Летчик Вано. "В бой идут одни "старики"
Самоуверенный, харизматичный и влюбленный в авиацию летчик Вано. Именно таким запомнился из картины 1973 года Леонида Быкова "В бой идут одни "старики", повествующей о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны, лейтенант (а позднее капитан) Вано Кобахидзе.
Его роль прекрасно исполнил грузинский актер Вано Янтбелидзе.
Перед съемками картины Быков консультировался с большим количеством ветеранов, в результате чего многие персонажи получили реальные прообразы. Например, прототипом командира эскадрильи гвардии капитана Титаренко стали сразу несколько человек: дважды Герой Советского Союза Виталий Попков и Герой Советского Союза Иван Лавейкин. А фамилия и "позывной" "Маэстро" были взяты Быковым после того, как он узнал о Дмитрии Титоренко – ведомом трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, эпизоды из биографии которого были включены в фильм.
Также появился в сценарии и Вано. В память о фронтовом друге Кожедуба, отважном грузинском летчике Вано Габуния, погибшем при таране немецкого истребителя – бомбардировщика Ю-88.
© photo: Sputnik / OsipovКадр из художественного фильма "В бой идут одни "старики" (киностудия им. А. Довженко, 1973 год). Режиссер-постановщик Леонид Быков.
Кадр из художественного фильма "В бой идут одни "старики" (киностудия им. А. Довженко, 1973 год). Режиссер-постановщик Леонид Быков.
© photo: Sputnik / Osipov
По воспоминаниям Кожедуба, Вано был парнем с черными задумчивыми глазами, тонкими красивыми чертами лицами, легкой ритмичной походкой. Во всех его движениях чувствовалась ловкость и сила, а синяя гимнастерка сидела на нем особенно ладно. Габуния был педагогом в Грузии, окончил аэроклуб, а в дни войны – летное училище, горячо любил свою профессию.
Помните диалог?
— Я сбил. Я сбил, товарищ командир!
— Ай-ай-ай… Что ты натворил! Придется родителей к директору вызывать!
А еще Габуния в фильме страстно любит природу своей родины:
— Зачем, дорогой, Сибирь? Приезжай в Бакуриани и там посмотри, что такое зелень, там в горах…
— Ты Енисей видел?
— Не видел. А ты Цхенисцкали видел?
Рядовой Кодеридзе. "Аты-баты, шли солдаты…"
И вновь статный и прекрасный актер Вано Янтбелидзе в роли рядового Вано Кодеридзе – в картине того же Быкова "Аты-баты, шли солдаты…"
В фильме Вано – человек страстный, принципиальный, не терпящий шуток в адрес женщин и особенно семьи, которую почитает как святое. "Без женщин нет праздника", – говорит рядовой Кодеридзе и относится к ним очень трепетно.
В ленте "Аты-баты, шли солдаты…" грузин Вано также предстает как отличный друг и товарищ: "Друг, мне нечего тебе подарить на твой праздник. Бери мой хлеб, бери мой сахар, селедку и все то, что положено. Извини, дорогой, у меня больше ничего нету", – говорит армейскому товарищу Кодеридзе.
© photo: Sputnik / MorgulisАктер и режиссер Леонид Быков на съемках своего фильма "Аты-баты, шли солдаты".
Актер и режиссер Леонид Быков на съемках своего фильма "Аты-баты, шли солдаты".
© photo: Sputnik / Morgulis
"Мужчина не плачет, мужчина огорчается", – одна из крылатых фраз вечно улыбающегося, красивого, с открытым лицом и душой мужчины.
Георгий Махарашвили. "Отец солдата"
Кто не знает эту фразу: "Никто не может научить меня воевать. Мой отец – воевал, его отец – воевал, его, его, его отец – воевал…" – тот не знает самого всенародно любимого грузинского военного персонажа. Это слова Георгия Махарашвили из культовой картины Резо Чхеидзе "Отец солдата".
© photo: SputnikАртист Серго Закариадзе (слева) и режиссер-постановщик Резо Чхеидзе (справа) во время съемок фильма "Отец солдата".
Артист Серго Закариадзе (слева) и режиссер-постановщик Резо Чхеидзе (справа) во время съемок фильма "Отец солдата".
© photo: Sputnik
Махарашвили – не просто самый справедливый, добрый и привлекательный герой-грузин из советских фильмов о войне, это еще и прекрасный актер – Серго Закариадзе, талант которого трудно переоценить.
Но за всем этим стоит настоящая личность – грузинский старик-крестьянин по имени Георгий Махарашвили, который жил в одном грузинском селе Гурджаани (Восточная Грузии), пахал землю и с неистовой любовью растил виноград, пока в его дом не постучалась война.
Вместе с этим стариком воевал в одной части сценарист картины "Отец солдата" Сулико Жгенти. Несмотря на годы, Махарашвили был отличным примером силы, мудрости и смелости для молодых солдат. В части он был всеобщим любимцем, заменял всем отца, поднимал боевой дух, спасал от пуль. По воспоминаниям Жгенти, Георгий Махарашвили как-то разбудил спавших бойцов грузинской песней – этот удивительный старик пел и сеял пшеницу, в военное время.
Заботился Махарашвили и о самом Сулико Жгенти, который совсем мальчишкой отправился добровольцем на фронт. Оказывается, когда сценариста фильма ранили на войне, его отец, получив об этом весточку, отправился навестить Сулико в лазарете, но не застал сына. Эта реальная история и легла в основу фильма "Отец солдата".
© photo: Sputnik / Mikhail OzerskyНародный артист СССР Серго Закариадзе в сцене из фильма режиссера Реваза Чхеидзе "Отец солдата".
Народный артист СССР Серго Закариадзе в сцене из фильма режиссера Реваза Чхеидзе "Отец солдата".
© photo: Sputnik / Mikhail Ozersky
До сих пор в Кахетии, в родном селе Георгия Махарашвили, стоит памятник Отцу солдата. В руках у старика-воина шлем и плащ погибшего сына. А на памятнике – список имен жителей района, которые не вернулись с войны. Большая часть погибших носила фамилию Махарашвили.
Сталин. "Падение Берлина"
Двухсерийный художественный фильм 1949 года "Падение Берлина", собрав ярких грузинских актеров, не дал запоминающихся человечных образов, но прочно вошел в так называемую кино-сталиниану. Сталина в нем традиционно сыграл Михаил Геловани, легендарная Верико Анджапаридзе – мать немецкого военного Ганса, водрузившего знамя над Рейхстагом Михаила Кантария – Георгий Татишвили, а режиссером картины стал Михаил Чиаурели.
Тот Сталин, как мы его себе представляем, с манерой говорить и двигаться – это образ, создаваемый в кино на протяжении ряда лет актером Михаилом Геловани с личного одобрения Вождя.
Сюжет киноэпопеи охватывает ключевые события 1941-1945 годов. Фильм вышел на экраны во времена расцвета культа личности Сталина, и им лично контролировались сценарий, состав актеров и весь ход съемок.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Падение Берлина": советские военные у здания рейхстага. Режиссёр к/ф - Михаил Чиаурели, композитор - Дмитрий Шостакович
Кадр из фильма "Падение Берлина": советские военные у здания рейхстага. Режиссёр к/ф - Михаил Чиаурели, композитор - Дмитрий Шостакович
© photo: Sputnik/
"Падение Берлина" – это сказка, сказка о добром волшебнике. Волшебнике, который борется со злом, рассказывает маршалам, как правильно воевать, а в свободное от чудес время занимается мирным трудом. Именно поэтому фильм "Падение Берлина" нужно смотреть обязательно. Он ничего не расскажет о войне, но многое объяснит про сталинское время. Эта картина – важный источник информации именно о том периоде", – пишет критик Алексей Дурново в статье "Почему фильм "Падение Берлина" должен посмотреть каждый".
После смерти Сталина картина была снята с экрана, а вскоре перемонтирована (в 1953 году из него была полностью вырезана роль Лаврентия Берия). После долгого забвения картину вновь показали по Первому каналу российского телевидения только в начале 1990-х годов.
Интересный факт: поговаривали, что перед началом съемок актер Михаил Геловани попросил разрешить ему пожить несколько дней на даче Сталина у озера Рица, чтобы лучше вжиться в образ любимого вождя. Когда Сталину передали эту просьбу, Иосиф Виссарионович сказал, усмехнувшись: "Для создания образа не лучше ли начать с Туруханской ссылки?"