https://sputnik-georgia.ru/20220509/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-9-do-15-maya-266523288.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 до 15 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 до 15 мая

К концу недели в столице Грузии потеплеет до 23 градусов 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T11:27+0400

2022-05-09T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют на этой неделе в Тбилиси теплую и в основном ясную погоду.В понедельник, 9 мая, в столице ожидается частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:06.Во вторник, 10 мая, в Тбилиси также ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 05:46. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-13 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:08.В среду, 11 мая, в Тбилиси погода будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 05:45. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:09.В четверг, 12 мая, погода в столице Грузии будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 05:44. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 10 градусов. А днем поднимется максимум 18 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:10.В пятницу, 13 мая, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью будет до 9 градусов. А днем – максимум 20 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:11.В субботу, 14 мая, в Тбилиси погода сохранится ясной, теплой и солнечной. Восход солнца будет в 05:42. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:12.В воскресенье, 15 мая, в столице Грузии ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 05:41. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов. А днем поднимется максимум до 23 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:13.

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