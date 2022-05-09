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Торжества по случаю Дня Победы в столице Грузии: ветераны в парке Киквидзе – видео

Торжества по случаю Дня Победы в столице Грузии: ветераны в парке Киквидзе – видео

Официальные торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Победы над фашизмом 9 мая прошли в тбилисском парке ветеранов им. Киквидзе. Смотрите в видео... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T13:50+0400

2022-05-09T13:50+0400

2022-05-09T14:09+0400

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праздник 9 мая 2022

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Ветераны, жители Грузии и официальные лица пришли почтить память героев в Парк культуры и отдыха ветеранов Киквидзе, где проходит официальная часть празднования Дня Победы над фашизмом.Представители руководства страны прибыли туда, чтобы возложить венки к памятнику герою войны Мелитону Кантария, а ветераны ВОВ принимали поздравления и слова благодарности от всех пришедших.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны.

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