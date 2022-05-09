https://sputnik-georgia.ru/20220509/vash-geroizm-spas-buduschee---spiker-parlamenta-gruzii-pozdravil-veteranov-s-9-maya-266525229.html

"Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая

"Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая

Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T11:33+0400

2022-05-09T11:33+0400

2022-05-09T13:00+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в День Победы над фашизмом поздравил ветеранов войны с Победой и поблагодарил за самоотверженность.По его словам, 9 Мая хранит в памяти грузинского народа историю безымянных и доблестных героев."Сегодня мы чтим соотечественников, героев, которые отдали свою жизнь в борьбе за лучшее будущее", – отметил Папуашвили.Он подчеркнул, что героизм участников войны создал историю и спас будущее. "Спасибо за самоотверженность. Это ваш день, а добытая вами Победа – всего человечества!" – сказал Папуашвили."Выбивали меня из окопа – не выбили...": известные писатели-фронтовики из Грузии>>Председатель парламента лично поздравил 103-летнюю Мери Маградзе, ветерана войны, с Днем Победы и вручил подарки. Папуашвили поблагодарил Маградзе за самоотдачу и тот вклад, который она внесла в борьбу над фашизмом.Папуашвили подчеркнул, что грузинский народ не забудет героев.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной Войны.

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грузия, новости, вторая мировая война, праздник 9 мая 2022