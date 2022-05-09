https://sputnik-georgia.ru/20220509/veteran-iz-gruzii-9-maya-otmechaet-100-letniy-yubiley---video-266521952.html
Ветеран из Грузии 9 мая отмечает 100-летний юбилей – видео
Ветеран из Грузии 9 мая отмечает 100-летний юбилей – видео
Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Вешагуридзе 9 мая этого года исполняется ровно сто лет. Как он празднует свой день рождения – смотрите в... 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T08:30+0400
2022-05-09T08:30+0400
2022-05-09T11:56+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
ветераны
ветераны
день победы
вов
история
праздник 9 мая 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/09/266521924_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f16e23a632dbd112c187abe30525725.jpg
Вешагуридзе ушел воевать на фронт в 1942 году. После мая 1945 года он вернулся домой не сразу – был отправлен в Карпаты для противостояния украинским националистам во главе со Степаном Бандерой. Вернулся домой Вешагуридзе аж в 1949 году, после чего посвятил свою жизнь сельскому хозяйству у себя на родине, в деревне Квемо Алвани в регионе Кахети. Ветеран рассказывает, что все его военные награды у него украли в поезде, когда он возвращался домой. Как память об участии в ВОВ у него остались лишь фотографии с бывшими сослуживцами. Несмотря на свой возраст, мужчина чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется. Это подтверждает, что легенды о кавказском долголетии – далеко не сказка!
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/09/266521924_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7071992dbc97f530def43234b873de3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ветераны, ветераны, день победы, вов, история, видео, праздник 9 мая 2022
Ветеран из Грузии 9 мая отмечает 100-летний юбилей – видео
08:30 09.05.2022 (обновлено: 11:56 09.05.2022)
Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Вешагуридзе 9 мая этого года исполняется ровно сто лет. Как он празднует свой день рождения – смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия
Вешагуридзе ушел воевать на фронт в 1942 году. После мая 1945 года он вернулся домой не сразу – был отправлен в Карпаты для противостояния украинским националистам во главе со Степаном Бандерой. Вернулся домой Вешагуридзе аж в 1949 году, после чего посвятил свою жизнь сельскому хозяйству у себя на родине, в деревне Квемо Алвани в регионе Кахети.
Ветеран рассказывает, что все его военные награды у него украли в поезде, когда он возвращался домой. Как память об участии в ВОВ у него остались лишь фотографии с бывшими сослуживцами. Несмотря на свой возраст, мужчина чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется. Это подтверждает, что легенды о кавказском долголетии – далеко не сказка!