https://sputnik-georgia.ru/20220509/veteran-iz-gruzii-9-maya-otmechaet-100-letniy-yubiley---video-266521952.html

Ветеран из Грузии 9 мая отмечает 100-летний юбилей – видео

Ветеран из Грузии 9 мая отмечает 100-летний юбилей – видео

Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Вешагуридзе 9 мая этого года исполняется ровно сто лет. Как он празднует свой день рождения – смотрите в... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T08:30+0400

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Вешагуридзе ушел воевать на фронт в 1942 году. После мая 1945 года он вернулся домой не сразу – был отправлен в Карпаты для противостояния украинским националистам во главе со Степаном Бандерой. Вернулся домой Вешагуридзе аж в 1949 году, после чего посвятил свою жизнь сельскому хозяйству у себя на родине, в деревне Квемо Алвани в регионе Кахети. Ветеран рассказывает, что все его военные награды у него украли в поезде, когда он возвращался домой. Как память об участии в ВОВ у него остались лишь фотографии с бывшими сослуживцами. Несмотря на свой возраст, мужчина чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется. Это подтверждает, что легенды о кавказском долголетии – далеко не сказка!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ветераны, ветераны, день победы, вов, история, видео, праздник 9 мая 2022