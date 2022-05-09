https://sputnik-georgia.ru/20220509/veterany-vov-poluchat-finansovuyu-pomosch-v-gruzii-266524440.html

Ветераны ВОВ получат финансовую помощь в Грузии

Ветераны ВОВ получат финансовую помощь в Грузии

Распоряжение о выделении одноразовой финансовой помощи подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T12:34+0400

2022-05-09T12:34+0400

2022-05-09T13:01+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

тбилиси

вов

вторая мировая война

праздник 9 мая 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/09/266525833_0:107:1280:828_1920x0_80_0_0_52766eed003cefe471f8f82fb3f680b8.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), а члены семей погибших в войне – 500 лари (около 170 доллара) решением правительства Грузии в связи 77-летием празднования Дня Победы над фашизмом.Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Ветераны войны и их семьи, зарегистрированные в Тбилиси, получат денежную помощь от столичной мэрии, а остальные – от Агентства социального обеспечения министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тбилиси, вов, вторая мировая война, праздник 9 мая 2022