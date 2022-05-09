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"За мирную политику!": Грузинские коммунисты провели акцию в Гори - видео
"За мирную политику!": Грузинские коммунисты провели акцию в Гори - видео
Представители "Единой Коммунистической партии Грузии" провели 9 мая акцию протеста в городе Гори. Главным лозунгом собравшихся было поддержание мирной политики... 09.05.2022, Sputnik Грузия
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2022-05-09T21:08+0400
видео
мультимедиа
день победы
единая коммунистическая партия грузии
видео-новости из грузии
праздник 9 мая 2022
акции протеста
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По словам одного из лидеров коммунистической партии Грузии Темура Пипия, заявления некоторых украинских высокопоставленных лиц, касающиеся грузинской политики, перешли все границы и приняли форму информационной войны. Протестующие вновь напомнили о своем желании восстановить дипломатические отношения с Россией."Вместо того, чтобы использовать богатейшие ресурсы России, ее легко осваиваемый рынок, сотрудничать с ней, чтобы наша экономика и жители смогли выйти из состояния кризиса, политики опять призывают к противостоянию", - сказал Пипия. Представители коммунистической партии потребовали у администрации города Гори восстановить главный памятник Иосифу Сталину, который был демонтирован в 2010 году на центральной площади Гори с места перед зданием городской администрации.
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видео, мультимедиа, день победы, единая коммунистическая партия грузии, видео-новости из грузии, праздник 9 мая 2022, акции протеста, видео

"За мирную политику!": Грузинские коммунисты провели акцию в Гори - видео

21:07 09.05.2022 (обновлено: 21:08 09.05.2022)
© video: Sputnik / Stringer
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Представители "Единой Коммунистической партии Грузии" провели 9 мая акцию протеста в городе Гори. Главным лозунгом собравшихся было поддержание мирной политики руководством Грузии
По словам одного из лидеров коммунистической партии Грузии Темура Пипия, заявления некоторых украинских высокопоставленных лиц, касающиеся грузинской политики, перешли все границы и приняли форму информационной войны. Протестующие вновь напомнили о своем желании восстановить дипломатические отношения с Россией.
"Вместо того, чтобы использовать богатейшие ресурсы России, ее легко осваиваемый рынок, сотрудничать с ней, чтобы наша экономика и жители смогли выйти из состояния кризиса, политики опять призывают к противостоянию", - сказал Пипия.
Представители коммунистической партии потребовали у администрации города Гори восстановить главный памятник Иосифу Сталину, который был демонтирован в 2010 году на центральной площади Гори с места перед зданием городской администрации.
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