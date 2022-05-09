https://sputnik-georgia.ru/20220509/za-mirnuyu-politiku-gruzinskie-kommunisty-proveli-aktsiyu-v-gori---video-266540513.html

"За мирную политику!": Грузинские коммунисты провели акцию в Гори - видео

"За мирную политику!": Грузинские коммунисты провели акцию в Гори - видео

Представители "Единой Коммунистической партии Грузии" провели 9 мая акцию протеста в городе Гори. Главным лозунгом собравшихся было поддержание мирной политики... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T21:07+0400

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2022-05-09T21:08+0400

видео

мультимедиа

день победы

единая коммунистическая партия грузии

видео-новости из грузии

праздник 9 мая 2022

акции протеста

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По словам одного из лидеров коммунистической партии Грузии Темура Пипия, заявления некоторых украинских высокопоставленных лиц, касающиеся грузинской политики, перешли все границы и приняли форму информационной войны. Протестующие вновь напомнили о своем желании восстановить дипломатические отношения с Россией."Вместо того, чтобы использовать богатейшие ресурсы России, ее легко осваиваемый рынок, сотрудничать с ней, чтобы наша экономика и жители смогли выйти из состояния кризиса, политики опять призывают к противостоянию", - сказал Пипия. Представители коммунистической партии потребовали у администрации города Гори восстановить главный памятник Иосифу Сталину, который был демонтирован в 2010 году на центральной площади Гори с места перед зданием городской администрации.

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видео, мультимедиа, день победы, единая коммунистическая партия грузии, видео-новости из грузии, праздник 9 мая 2022, акции протеста, видео