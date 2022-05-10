https://sputnik-georgia.ru/20220510/agentstvo-konkurentsii-gruzii-izuchaet-zakonnost-sliyaniya-dvukh-krupnykh-kompaniy-266549956.html

Агентство конкуренции Грузии изучает законность слияния двух крупных компаний

Агентство конкуренции Грузии изучает законность слияния двух крупных компаний

Деятельность компаний связана со строительным и формовочным рынками и системами безопасности 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T12:36+0400

2022-05-10T12:36+0400

2022-05-10T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии приступило к изучению вопроса о слиянии двух компаний "Анаги" и GTC Trading, которое было осуществлено в обход агентства, сообщает ведомство.Деятельность компаний связана со строительным и формовочным рынками и системами безопасности.На данном этапе проверяется совместимость осуществленного объединения с конкурентной средой.Заинтересованные лица, согласно соответствующему приказу главы Агентства конкуренции, имеют возможность представить мнения в связи с объединением компаний до 12 мая по электронному адресу: info@gnca.gov.ge или по адресу: г. Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели, 154, 10 этаж.Как поясняют в агентстве, его информируют о слиянии в том случае, если общий годовой оборот компаний на территории Грузии по состоянию на предыдущий финансовый год превышает 20 миллионов лари, а годовой оборот каждой из компаний составляет более 5 миллионов лари.Если сделка проходит в обход Агентства конкуренции, то компании штрафуются максимум на 5% от суммы.По данным Национального агентства конкуренции, в 2021 году всего по стране было осуществлено 21 423 слияния. В двух случаях слияния были совершены с предварительным уведомлением Агентства. В одном случае сделка была осуществлена без уведомления Агентства и покупатель был оштрафован. Уже после этого было выдано разрешение на сделку.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, общество, агентство конкуренции грузии