https://sputnik-georgia.ru/20220510/agentstvo-konkurentsii-gruzii-izuchaet-zakonnost-sliyaniya-dvukh-krupnykh-kompaniy-266549956.html
Агентство конкуренции Грузии изучает законность слияния двух крупных компаний
Агентство конкуренции Грузии изучает законность слияния двух крупных компаний
Деятельность компаний связана со строительным и формовочным рынками и системами безопасности 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T12:36+0400
2022-05-10T12:36+0400
2022-05-10T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии приступило к изучению вопроса о слиянии двух компаний "Анаги" и GTC Trading, которое было осуществлено в обход агентства, сообщает ведомство.Деятельность компаний связана со строительным и формовочным рынками и системами безопасности.На данном этапе проверяется совместимость осуществленного объединения с конкурентной средой.Заинтересованные лица, согласно соответствующему приказу главы Агентства конкуренции, имеют возможность представить мнения в связи с объединением компаний до 12 мая по электронному адресу: info@gnca.gov.ge или по адресу: г. Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели, 154, 10 этаж.Как поясняют в агентстве, его информируют о слиянии в том случае, если общий годовой оборот компаний на территории Грузии по состоянию на предыдущий финансовый год превышает 20 миллионов лари, а годовой оборот каждой из компаний составляет более 5 миллионов лари.Если сделка проходит в обход Агентства конкуренции, то компании штрафуются максимум на 5% от суммы.По данным Национального агентства конкуренции, в 2021 году всего по стране было осуществлено 21 423 слияния. В двух случаях слияния были совершены с предварительным уведомлением Агентства. В одном случае сделка была осуществлена без уведомления Агентства и покупатель был оштрафован. Уже после этого было выдано разрешение на сделку.
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грузия, новости, экономика, общество, агентство конкуренции грузии
Агентство конкуренции Грузии изучает законность слияния двух крупных компаний
Деятельность компаний связана со строительным и формовочным рынками и системами безопасности
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии приступило к изучению вопроса о слиянии двух компаний "Анаги" и GTC Trading, которое было осуществлено в обход агентства, сообщает ведомство.
Вопрос касается
приобретения компанией "Анаги" 50% акций GTC Trading, которое было осуществлено в обход агентства 18 ноября 2021 года. В рамках соответствующего административного разбирательства покупатель был оштрафован в соответствии с законодательством о конкуренции. От него потребовали предоставить информацию об объединении компаний.
Деятельность компаний связана со строительным и формовочным рынками и системами безопасности.
На данном этапе проверяется совместимость осуществленного объединения с конкурентной средой.
Заинтересованные лица, согласно соответствующему приказу главы Агентства конкуренции, имеют возможность представить мнения в связи с объединением компаний до 12 мая по электронному адресу: info@gnca.gov.ge или по адресу: г. Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели, 154, 10 этаж.
Как поясняют в агентстве, его информируют о слиянии в том случае, если общий годовой оборот компаний на территории Грузии по состоянию на предыдущий финансовый год превышает 20 миллионов лари, а годовой оборот каждой из компаний составляет более 5 миллионов лари.
Если сделка проходит в обход Агентства конкуренции, то компании штрафуются максимум на 5% от суммы.
По данным Национального агентства конкуренции, в 2021 году всего по стране было осуществлено 21 423 слияния. В двух случаях слияния были совершены с предварительным уведомлением Агентства. В одном случае сделка была осуществлена без уведомления Агентства и покупатель был оштрафован. Уже после этого было выдано разрешение на сделку.