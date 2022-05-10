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"Человек Зинка": книгу грузинской писательницы издали в Азербайджане

"Человек Зинка": книгу грузинской писательницы издали в Азербайджане

Роман вышел в свет в бакинском издательстве Qanun Publishing House при поддержке Дома писателей 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Книгу грузинской писательницы Анны Кордзая-Самадашвили "Человек Зинка" перевели на азербайджанский язык и издали в Баку, говорится в сообщении тбилисского Дома писателей.Роман вышел в свет в бакинском издательстве Qanun Publishing House при поддержке Дома писателей. Над переводом работал Каруман Киряков. В центре сюжета книги "Человек Зинка" – музыкант-инвалид, с которым судьба обошлась сурово, но в то же время подарила ему любимый трофейный аккордеон и лучших друзей – Котико, Дату, тайно влюбленную в него Тамрико и внучку Зинку.Анна Кордзая-Самадашвили – известный в Грузии автор множества книг и публикаций ("Берикаоба", "Дети Шушаник", "Кто убил чайку", "Правители воров"). Родилась в 1968 году в Тбилиси, выпускница филологического факультета Тбилисского государственного университета. Работала редактором в грузинских изданиях, а также корреспондентом в грузинских и зарубежных СМИ.Анна Кордзая-Самадашвили – двукратный лауреат престижной грузинской литературной премии "Саба" (2003, 2005). В 1999 году удостоена премии Института Гете за лучший перевод романа лауреата Нобелевской премии, австрийской писательницы Эльфриды Елинек "Любовницы".

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анна кордзая-самадашвили, культура, грузия, новости, тбилиси, баку, азербайджан, грузинская литература