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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Показатель положительности тестирования на COVID-19 за семь дней – 0,66% 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T12:58+0400
2022-05-10T12:58+0400
2022-05-10T12:58+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинские медики из 745 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 357 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 112 564 теста на коронавирус, 101 045 – на антиген, 11 519 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 655 966 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 984 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 638 372 пациента.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь пациентов. С начала пандемии – 16 821.На данный момент в стране 747 активных случаев. Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,66%.В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, общество, грузия, новости
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Показатель положительности тестирования на COVID-19 за семь дней – 0,66%
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинские медики из 745 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 357 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 41
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15
В стране за последнюю неделю сделано 112 564 теста на коронавирус, 101 045 – на антиген, 11 519 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 655 966 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 984 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 638 372 пациента.
За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь пациентов. С начала пандемии – 16 821.
На данный момент в стране 747 активных случаев. Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,66%.
В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.