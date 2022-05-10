https://sputnik-georgia.ru/20220510/ekonomicheskim-samoubiystvom-nazval-zapret-evropy-na-eksport-nefti-iz-rossii-266545132.html

Эксперт назвал отказ Европы от нефти из России экономическим самоубийством

Эксперт назвал отказ Европы от нефти из России экономическим самоубийством

Попытки выяснить происхождение исходного сырья при нефтепереработке в условиях глобального рынка станет экономическим самоубийством, считает аналитик Bloomberg 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T08:19+0400

2022-05-10T08:19+0400

2022-05-10T08:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Попытки Евросоюза свести к нулю экспорт нефти из России просто нереальны и нецелесообразны, считает аналитик Bloomberg Джулиан Ли.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года.Аналог нефти марки Urals можно получить с помощью смеси из сырья других сортов, но это будет стоить дороже – производительность и рентабельность предприятий снизится. Автор уверен, что ЕС может предоставить исключения из санкций для Венгрии, Словакии и Хорватии, и это не будет означать срыв политики ограничений, а, наоборот, позволит этим странам сохранить конкурентоспособность и прибыль. Однако Ли призвал оговорить график постепенного отказа от российской нефти.Впрочем, на этом трудности не заканчиваются, отметил обозреватель. Отказ от российской нефти заставит европейцев искать альтернативу. При этом продукты нефтепереработки требуют сырье определенных характеристик, что сужает круг возможных поставщиков.Запад хочет российские ресурсы бесплатно >>"Таким образом, цены будут расти, но они будут расти для всех", – предупредил Ли.Он призвал разобраться с тем, что является российскими нефтепродуктами. Так, если из российской нефти производится топливо на индийском заводе, оно считается индийским. При этом выяснить происхождение исходного сырья невозможно. Аналитик считает введение вторичных санкций против покупателей выходом в такой ситуации. Однако он предупредил, что это опасный сценарий.И даже в этом случае российская нефть будет поступать на рынок, хотя транспортировка подорожает. В то же время Ли усомнился в том, что дело дойдет до таких мер.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, экономика, новости, евросоюз, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022