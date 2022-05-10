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https://sputnik-georgia.ru/20220510/gruzinskaya-gruppa-circus-mircus-vystupit-na-stsene-eurovision-village-v-turine-266553882.html
Грузинская группа Circus Mircus выступит на сцене Eurovision Village в Турине
Грузинская группа Circus Mircus выступит на сцене Eurovision Village в Турине
В этом году грузинские музыканты довольно активно принимают участие во всех мероприятиях еврофестиваля 10.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинская группа Circus Mircus, которая представляет страну на международном конкурсе песни "Евровидение - 2022", выступит на сцене Eurovision Village в Турине 10 мая.Евродеревня – это место, где в дни проведения конкурса собираются туристы, поклонники конкурса. Там проводятся концерты и различные праздничные мероприятия. Также на сцене Евродеревни часто проходят выступления конкурсантов Евровидения и других популярных артистов.Помимо группы Circus Mircus, на мероприятии выступят конкурсанты "Евровидения - 2022", которые представляют Румынию, Испанию и Мальту.Первый полуфинал "Евровидения - 2022" состоится в итальянском Турине вечером 10 мая. Грузия выступит в первой части второго полуфинала 12 мая. Накануне вечером во время генеральной репетиции шоу свои оценки участникам поставили национальные жюри. По итогам трансляции в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте конкурса, которая начнется в 23:00 по тбилисскому времени, оценить выступления смогут телезрители из стран-участниц "Евровидения".Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 40 стран.
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евровидение, евровидение 2022, новости, мировая культура, италия, circus mircus

Грузинская группа Circus Mircus выступит на сцене Eurovision Village в Турине

15:01 10.05.2022
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГруппа Circus Mircus на Евровидении 2022 в Турине, Италия
Группа Circus Mircus на Евровидении 2022 в Турине, Италия - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2022
© Courtesy of Eurovision Georgia
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В этом году грузинские музыканты довольно активно принимают участие во всех мероприятиях еврофестиваля
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинская группа Circus Mircus, которая представляет страну на международном конкурсе песни "Евровидение - 2022", выступит на сцене Eurovision Village в Турине 10 мая.
Евродеревня – это место, где в дни проведения конкурса собираются туристы, поклонники конкурса. Там проводятся концерты и различные праздничные мероприятия. Также на сцене Евродеревни часто проходят выступления конкурсантов Евровидения и других популярных артистов.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГрузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе Евровидение - 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2022
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
Помимо группы Circus Mircus, на мероприятии выступят конкурсанты "Евровидения - 2022", которые представляют Румынию, Испанию и Мальту.
Первый полуфинал "Евровидения - 2022" состоится в итальянском Турине вечером 10 мая. Грузия выступит в первой части второго полуфинала 12 мая.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГрузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе Евровидение - 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2022
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
Накануне вечером во время генеральной репетиции шоу свои оценки участникам поставили национальные жюри. По итогам трансляции в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте конкурса, которая начнется в 23:00 по тбилисскому времени, оценить выступления смогут телезрители из стран-участниц "Евровидения".
Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. По традиции места в нем "зарезервированы" за Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. ЕВС традиционно транслирует все шоу на своем канале в YouTube.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 40 стран.
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