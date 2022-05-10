https://sputnik-georgia.ru/20220510/ivanishvili-prodolzhit-suditsya-so-shveytsarskim-bankom-credit-suisse-266536220.html

Иванишвили продолжит судиться со швейцарским банком Credit Suisse

Иванишвили продолжит судиться со швейцарским банком Credit Suisse

Банк связывает свои действия или бездействие с международной политикой, что приобретает форму политического давления, говорится в заявлении представляющей... 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T19:34+0400

2022-05-10T19:34+0400

2022-05-10T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили подал в суд на трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit Suisse.В марте Иванишвили в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов.В частности, 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую Green Vals Trust санкционировал только 4 апреля 2022 года, что нанесло бенефициарам фонда финансовый ущерб.В течение этого времени доверительный управляющий делал необоснованные запросы информации и ссылался на "геополитическую обстановку в Восточной Европе" в качестве оправдания задержки, тем самым не выполняя свою основную функцию — управление активами траста в интересах бенефициаров. "Бидзина Иванишвили крайне недоволен управлением активами. Фактически мы находимся в ситуации, в которой действий управляющего тотально противоречат целям и принципам траста. У их действий нет экономической основы, они создают опасный прецедент. Самое интересное то, что банк связывает свои действия или бездействие с международной политикой, что приобретает форму политического давления", — говорится в заявлении PR-компании.Обманувший Иванишвили банкир сядет в тюрьму >>В документе отмечается, что Иванишвили проведет серию пресс-конференций для международных СМИ о его судебном разбирательстве со швейцарским банком Credit Suisse. "Иванишвили каждую встречу со СМИ будет посвящать вышеупомянутой теме и "развенчивать мифы", связанные с безупречным имиджем швейцарской банковской и судебной системы, рассказывать о недавнем политическом давлении и о том, что он обнаружил о банке и управляющем", - отмечается в сообщении. Выигранный судБидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили