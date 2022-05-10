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Как народы-победители со всех стран бывшего СССР отмечали 9 мая - видео
Как народы-победители со всех стран бывшего СССР отмечали 9 мая - видео
Как отметили День Победы 9 мая в разных странах? Смотрите в видео, как 9 Мая праздновали народы-победители со всех стран бывшего Советского Союза. 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T19:15+0400
2022-05-10T19:15+0400
2022-05-10T21:19+0400
видео
мультимедиа
россия
9 мая
день победы
праздник 9 мая 2022
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"За Победу! Ура!!" - так 9 мая встречали представители народов-победителей со всех стран бывшего Советского Союза. Как это было — смотрите в видео. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы прошли во всех республиках бывшего СССР. Везде правда, День Победы отмечали по-разному - где-то с большим размахом, где-то более скромно.
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видео, мультимедиа, россия, 9 мая, день победы, праздник 9 мая 2022, видео
Как народы-победители со всех стран бывшего СССР отмечали 9 мая - видео
19:15 10.05.2022 (обновлено: 21:19 10.05.2022)
Как отметили День Победы 9 мая в разных странах? Смотрите в видео, как 9 Мая праздновали народы-победители со всех стран бывшего Советского Союза.
"За Победу! Ура!!" - так 9 мая встречали представители народов-победителей со всех стран бывшего Советского Союза. Как это было — смотрите в видео. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы прошли во всех республиках бывшего СССР. Везде правда, День Победы отмечали по-разному - где-то с большим размахом, где-то более скромно.