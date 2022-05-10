https://sputnik-georgia.ru/20220510/kak-narody-pobediteli-so-vsekh-stran-byvshego-sssr-otmechali-9-maya---video-266563670.html

Как народы-победители со всех стран бывшего СССР отмечали 9 мая - видео

Как народы-победители со всех стран бывшего СССР отмечали 9 мая - видео

Как отметили День Победы 9 мая в разных странах? Смотрите в видео, как 9 Мая праздновали народы-победители со всех стран бывшего Советского Союза. 10.05.2022, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

россия

9 мая

день победы

праздник 9 мая 2022

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"За Победу! Ура!!" - так 9 мая встречали представители народов-победителей со всех стран бывшего Советского Союза. Как это было — смотрите в видео. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы прошли во всех республиках бывшего СССР. Везде правда, День Победы отмечали по-разному - где-то с большим размахом, где-то более скромно.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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