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Как получить права в Грузии? Известны детали
Как получить права в Грузии? Известны детали
С 26 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях обязательна – речь идет о легковых автомобилях 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T12:17+0400
2022-05-10T12:17+0400
водительские права
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Желающие получить водительские права категорий B и BE будут допущены на второй этап экзамена не раньше 15 дней после успешного прохождения первой части теста, сообщает Агентство обслуживания МВД Грузии.Практическая часть экзамена для получения прав B и BE с 26 апреля в Грузии состоит из двух этапов. Парламент Грузии в ноябре 2021 года принял в третьем чтении поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают сдачу экзамена по вождению в реальных условиях.В Агентстве обслуживания отмечают, что желающие получить права будут пользоваться и ускоренными сервисами. Желающий сдать второй этап практического экзамена раньше 15 дней должны заплатить 160 лари (52 доллара).Для того, чтобы выйти на второй этап практического экзамена, желающие должны встать в очередь. Забронировать очередь можно как в структурной единице агентства, так с помощью мобильного приложения или терминала быстрой оплаты.На второй этап экзамена кандидаты должны прийти за 15 минут до назначенного времени. В том случае, если кандидаты опоздают или не придут на экзамен, то они будут дисквалифицированы. В данном случае кандидаты получат обратно заплаченные ими деньги, но не полностью, а лишь 50%.Забронировать очередь кандидаты могут заново только спустя 30 календарных дней, а на экзамен будут допущены не позднее 90 календарных дней после дисквалификации.Данное ограничение не распространяется на тех кандидатов, которые упразднят бронь или изменят время за 72 часа до начала экзамена.Согласно изменениям, после успешного выполнения специальных маневров в закрытом поле, кандидат в водители переходит на второй этап – в реальных дорожных условиях.Для каждой экзаменационной службы разработано несколько экзаменационных маршрутов, которые будут утверждены соответствующим приказом министра внутренних дел Грузии.Как поясняют в агентстве, сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествий.Желающие получить водительские права смогут пройти практическую часть экзамена в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.Что касается зугдидской службы Агентства, то в связи с масштабными работами по восстановлению дорог в городе, можно будет пройти второй этап экзамена сразу же после завершения работ.Таким образом, Агентство обслуживания МВД выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.С 26 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях обязательна, речь идет о легковых автомобилях, а с 7 ноября 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях станет обязательной для всех видов транспорта.
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водительские права, грузия, новости, общество

Как получить права в Грузии? Известны детали

12:17 10.05.2022
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкСдача экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав
Сдача экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2022
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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С 26 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях обязательна – речь идет о легковых автомобилях
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Желающие получить водительские права категорий B и BE будут допущены на второй этап экзамена не раньше 15 дней после успешного прохождения первой части теста, сообщает Агентство обслуживания МВД Грузии.
Практическая часть экзамена для получения прав B и BE с 26 апреля в Грузии состоит из двух этапов. Парламент Грузии в ноябре 2021 года принял в третьем чтении поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают сдачу экзамена по вождению в реальных условиях.

Сдача практического экзамена разделена на два этапа: один – на площадке, второй – в реальных условиях города. Примечание: В – легковые автомобили (полной массой до 3,5 т, пассажирских мест – не более 8); ВЕ – легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг.

В Агентстве обслуживания отмечают, что желающие получить права будут пользоваться и ускоренными сервисами. Желающий сдать второй этап практического экзамена раньше 15 дней должны заплатить 160 лари (52 доллара).
Для того, чтобы выйти на второй этап практического экзамена, желающие должны встать в очередь. Забронировать очередь можно как в структурной единице агентства, так с помощью мобильного приложения или терминала быстрой оплаты.
На второй этап экзамена кандидаты должны прийти за 15 минут до назначенного времени. В том случае, если кандидаты опоздают или не придут на экзамен, то они будут дисквалифицированы. В данном случае кандидаты получат обратно заплаченные ими деньги, но не полностью, а лишь 50%.
Забронировать очередь кандидаты могут заново только спустя 30 календарных дней, а на экзамен будут допущены не позднее 90 календарных дней после дисквалификации.
Данное ограничение не распространяется на тех кандидатов, которые упразднят бронь или изменят время за 72 часа до начала экзамена.
© photo: Sputnik / StringerПасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2022
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно изменениям, после успешного выполнения специальных маневров в закрытом поле, кандидат в водители переходит на второй этап – в реальных дорожных условиях.
Для каждой экзаменационной службы разработано несколько экзаменационных маршрутов, которые будут утверждены соответствующим приказом министра внутренних дел Грузии.
Как поясняют в агентстве, сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествий.
Желающие получить водительские права смогут пройти практическую часть экзамена в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.
Что касается зугдидской службы Агентства, то в связи с масштабными работами по восстановлению дорог в городе, можно будет пройти второй этап экзамена сразу же после завершения работ.
Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 дней после успешного прохождения первого этапа. В случае неудовлетворительного результата сдать следующий экзамен можно будет, записавшись в очередь, не ранее, чем через 30 дней.
Таким образом, Агентство обслуживания МВД выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
С 26 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях обязательна, речь идет о легковых автомобилях, а с 7 ноября 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях станет обязательной для всех видов транспорта.
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