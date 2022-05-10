Как получить права в Грузии? Известны детали
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкСдача экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov/
С 26 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях обязательна – речь идет о легковых автомобилях
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Желающие получить водительские права категорий B и BE будут допущены на второй этап экзамена не раньше 15 дней после успешного прохождения первой части теста, сообщает Агентство обслуживания МВД Грузии.
Практическая часть экзамена для получения прав B и BE с 26 апреля в Грузии состоит из двух этапов. Парламент Грузии в ноябре 2021 года принял в третьем чтении поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают сдачу экзамена по вождению в реальных условиях.
Сдача практического экзамена разделена на два этапа: один – на площадке, второй – в реальных условиях города. Примечание: В – легковые автомобили (полной массой до 3,5 т, пассажирских мест – не более 8); ВЕ – легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг.
В Агентстве обслуживания отмечают, что желающие получить права будут пользоваться и ускоренными сервисами. Желающий сдать второй этап практического экзамена раньше 15 дней должны заплатить 160 лари (52 доллара).
Для того, чтобы выйти на второй этап практического экзамена, желающие должны встать в очередь. Забронировать очередь можно как в структурной единице агентства, так с помощью мобильного приложения или терминала быстрой оплаты.
На второй этап экзамена кандидаты должны прийти за 15 минут до назначенного времени. В том случае, если кандидаты опоздают или не придут на экзамен, то они будут дисквалифицированы. В данном случае кандидаты получат обратно заплаченные ими деньги, но не полностью, а лишь 50%.
Забронировать очередь кандидаты могут заново только спустя 30 календарных дней, а на экзамен будут допущены не позднее 90 календарных дней после дисквалификации.
Данное ограничение не распространяется на тех кандидатов, которые упразднят бронь или изменят время за 72 часа до начала экзамена.
© photo: Sputnik / StringerПасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно изменениям, после успешного выполнения специальных маневров в закрытом поле, кандидат в водители переходит на второй этап – в реальных дорожных условиях.
Для каждой экзаменационной службы разработано несколько экзаменационных маршрутов, которые будут утверждены соответствующим приказом министра внутренних дел Грузии.
Как поясняют в агентстве, сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествий.
Желающие получить водительские права смогут пройти практическую часть экзамена в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.
Что касается зугдидской службы Агентства, то в связи с масштабными работами по восстановлению дорог в городе, можно будет пройти второй этап экзамена сразу же после завершения работ.
Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 дней после успешного прохождения первого этапа. В случае неудовлетворительного результата сдать следующий экзамен можно будет, записавшись в очередь, не ранее, чем через 30 дней.
Таким образом, Агентство обслуживания МВД выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
С 26 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях обязательна, речь идет о легковых автомобилях, а с 7 ноября 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях станет обязательной для всех видов транспорта.